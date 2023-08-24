"Код нации — свобода": Андрей Ермак обратился к украинцам в День Независимости

Глава Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: president.gov.ua

Глава Офиса Президента Андрей Ермак поздравил украинцев с Днем Независимости. Он подчеркнул, что Украина должна поставить победную точку в войне с Россией.

Соответствующее обращение Андрей Ермак разместил на своей странице в Telegram.

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Украинский воин на передовой. Фото: Telegram Андрея Ермака

Обращение Ермака к украинцам

"Код нашей нации — свобода, независимость, свободное государство Украина. Мы прошли большие испытания. Сотни лет борьбы, обретения независимости, временная потеря и ее восстановление… И в течение этих лет у нас был враг, который все это время стремился уничтожить украинский народ", — подчеркнул Ермак.

Глава ОП напомнил, что целые поколения украинцев "смогли выжить в системах, нацеленных на покорение и убийство, сохранили символы народа и историю".

Импровизированный детский блокпост. Фото: Telegram Андрея Ермака

"А мы должны раз и навсегда поставить точку в этом вопросе – победить в войне с россией, вернуть украинский флаг в каждый наш город и село, вернуть всех наших людей и обеспечить безопасность", — заявил Ермак.

Он добавил, что евроатлантическая интеграция Украины - будущее независимого Украинского государства.

"Мы победим, потому что мы сильны. Слава Украине! С Днем Независимости!", — совершил голова ОП свое поздравление.

Залп ВСУ по врагам нашей Независимости. Фото: Telegram Андрея Ермака

Ранее мы рассказывали, что государственный секретарь США Энтони Блинкен поздравил украинцев с Днем Независимости Украины. Он подчеркнул, что США и дальше будут работать над усилением помощи Украине в ее борьбе за свою свободу.

День Независимости 2023

Сегодня, 24 августа, вся Украина отмечает День Независимости. Это уже второе празднование, проходящее в условиях полномасштабной агрессии России против нашего государства.

Согласно условиям военного времени, больших празднований не предвидится, а для большинства граждан это обычный рабочий день. Тем не менее, украинцы настроены и дальше бороться за право полностью отмечать этот праздник в будущем. Благодаря Вооруженным силам Украины это будущее с каждым днем становится все ближе.