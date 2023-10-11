Коли розпочнуться переговори про вступ України до ЄС: в ОП дали точну відповідь

Українська урядова делегація в Бельгії. Фото: Facebook Ігоря Жовкви

В Офісі Президента України розповіли, що переговори про вступ України до Європейського Союзу почнуться у першому півріччі наступного року. Тоді в Раді ЄС головуватиме Бельгія.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.

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За його словами, саме під час головування Бельгії в Раді ЄС в першому півріччі наступного року "розпочнеться фактичний початок переговорів про членство України в ЄС".

"І тут головування Бельгії не обмежиться лише символізмом — наш партнер підтримуватиме Україну із самого "інституційного серця" ЄС", — сказав він, маючи на увазі розташування в Брюсселі ключових євроінституцій.

Очікується, що на початку листопада Єврокомісія має представити щорічну доповідь щодо розширення. У ній виконавчий орган ЄС має рекомендувати початок офіційних переговорів про вступ України до ЄС.

Фінальне "зелене світло" початку переговорів про вступ даватиме не Єврокомісія, а держави-члени, які повинні погодити це одноголосно.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Бельгії Александрем Де Кроо, де обговорювали передачу Україні заморожених російських активів. А у самому ЄС заявили, що Україна входить в зиму зі слабкою енергосистемою.