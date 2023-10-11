Когда начнутся переговоры о вступлении Украины в ЕС: в ОП дали точный ответ

Украинская делегация в Бельгии. Фото: Facebook Игоря Жовквы

В Офисе Президента Украины рассказали, что переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз начнутся в первом полугодии следующего года. Тогда в Совете ЕС председательствует Бельгия.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

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По его словам, именно во время председательства Бельгии в Совете ЕС в первом полугодии следующего года "начнется фактическое начало переговоров о членстве Украины в ЕС".

"И здесь председательство Бельгии не ограничится только символизмом — наш партнер будет поддерживать Украину из самого "институционного сердца" ЕС" , — сказал он, имея в виду расположение в Брюсселе ключевых евроинституций.

Ожидается, что в начале ноября Еврокомиссия должна представить ежегодный доклад по расширению. В нем исполнительный орган ЕС должен рекомендовать начало официальных переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Финальный "зеленый свет" начала переговоров о вступлении будет давать не Еврокомиссия, а государства-члены, которые должны согласовать это единогласно.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо, где обсуждали передачу Украине замороженных российских активов. А в самом ЕС заявили, что Украина входит в зиму со слабой энергосистемой.