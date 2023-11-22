Коли українці відзначатимуть головні християнські свята грудня за новим календарем

Діти колядують на Різдво. Фото: Укрінформ

Від 1 вересня 2023 року Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. Через це змінився розклад основних релігійних свят.

Новини.LIVE розкажуть, як змістилися дати головних християнських свят у грудні.

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Оскільки святкування деяких релігійних свят пов'язане з традиціями нашого народу, то значна їх частина популярна навіть серед не надто віруючих людей. Саме тому ми і вирішили розповісти, в які дні будуть тепер святкуватися основні християнські свята.

Найпопулярніші свята християнського календаря тепер українці святкуватимуть у таких числах:

День Святого Миколая — 6 грудня (замість 19 грудня).

Різдво Христове — 25 грудня (замість 7 січня).

Собор Пресвятої Богородиці — 26 грудня (замість 8 січня).

Щедрий вечір, день Святої Маланки — 31 грудня (замість 13 січня).

Для більших шанувальників святкувати за релігійним календарем пропонуємо таку інформацію:

Календар релігійних свят на першу половину грудня. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що Верховна Рада пропонує запровадити свято, яке конкуруватиме з Міжнародним жіночим днем. Так, нардепи хочуть зробити 19 листопада Міжнародним чоловічим днем.

Нагадуємо, що в Ірландії українці зможуть поїхати на Різдво додому або до іншої країни у період з 22 грудня до 5 січня. При цьому вони не втратять житло, яке їм було надане на "Зеленому острові".