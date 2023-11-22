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Коли українці відзначатимуть головні християнські свята грудня за новим календарем

22 листопада 2023 15:13
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Павло Зінченко
редактор
Коли українці відзначатимуть головні християнські свята грудня за новим календарем
Діти колядують на Різдво. Фото: Укрінформ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Від 1 вересня 2023 року Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. Через це змінився розклад основних релігійних свят.

Новини.LIVE розкажуть, як змістилися дати головних християнських свят у грудні.

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Оскільки святкування деяких релігійних свят пов'язане з традиціями нашого народу, то значна їх частина популярна навіть серед не надто віруючих людей. Саме тому ми і вирішили розповісти, в які дні будуть тепер святкуватися основні християнські свята.

Найпопулярніші свята християнського календаря тепер українці святкуватимуть у таких числах:

  • День Святого Миколая — 6 грудня (замість 19 грудня).
  • Різдво Христове — 25 грудня (замість 7 січня).
  • Собор Пресвятої Богородиці — 26 грудня (замість 8 січня).
  • Щедрий вечір, день Святої Маланки — 31 грудня (замість 13 січня).

Для більших шанувальників святкувати за релігійним календарем пропонуємо таку інформацію:

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Календар релігійних свят на першу половину грудня. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що Верховна Рада пропонує запровадити свято, яке конкуруватиме з Міжнародним жіночим днем. Так, нардепи хочуть зробити 19 листопада Міжнародним чоловічим днем.

Нагадуємо, що в Ірландії українці зможуть поїхати на Різдво додому або до іншої країни у період з 22 грудня до 5 січня. При цьому вони не втратять житло, яке їм було надане на "Зеленому острові".

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