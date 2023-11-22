Когда украинцы будут отмечать главные христианские праздники декабря по новому календарю

Дети колядуют на Рождество. Фото: Укрінформ

С 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. В связи с этим изменилось расписание основных религиозных праздников.

Новини.LIVE расскажут, как сместились даты главных христианских праздников в декабре.

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Рождество и другие праздники по новому календарю

Поскольку празднование некоторых религиозных праздников связано с традициями нашего народа, значительная их часть популярна даже среди не слишком верующих людей. Именно поэтому мы и решили рассказать, в какие дни теперь будут праздноваться основные христианские праздники.

Самые популярные праздники христианского календаря теперь украинцы будут праздновать в следующих числах:

День Святого Николая — 6 декабря (вместо 19 декабря).

Рождество Христово — 25 декабря (вместо 7 января).

Собор Пресвятой Богородицы — 26 декабря (вместо 8 января).

Щедрый вечер, день Святой Маланки — 31 декабря (вместо 13 января).

Для больших поклонников праздновать по религиозному календарю предлагаем следующую информацию:

Календарь религиозных праздников первой половины декабря. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что Верховная Рада предлагает ввести праздник, конкурирующий с Международным женским днем. Так, нардепы хотят сделать 19 ноября Международным мужским днем.

Напомним, что в Ирландии украинцы смогут поехать на Рождество домой или в другую страну в период с 22 декабря по 5 января. При этом они не потеряют жилье, предоставленное им на "Зеленом острове".