Кудрицький розповів, наскільки тривалими будуть графіки відключень світла

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький. Фото: РБК-Україна

Тривалість графіків можливих відключень світла у випадку масованих атак ворога на енергетичні об'єкти залежить від того, яким в цей день буде споживання. Також зважатимуть на спроможність електростанцій виробити дану електроенергію.

Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.

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Графіки відключень світла

"Залежить від того, яким може бути дефіцит потужності в системі в цілому. Якщо він буде невеликий, це не має бути 4 години, якщо він буде більше, це може бути 4 години або може бути якась інша величина. Це питання не до самих графіків, а яке в нас буде споживання в конкретний день і які будуть спроможності наших електростанцій виробити цю електроенергію", — сказав Кудрицький.

За словами Кудрицького, у цьому році графіки відключень дещо змінили для того, щоб зробити "більш рівномірними". Це можливо зробити завдяки автономними джерелами живлення.

"Напевно, стовідсотково ідеальної рівномірності досягнути не можна, але більш рівномірними зробити їх можна й в тому числі за рахунок того, що зараз місцева влада має набагато краще забезпечення автономними джерелами живлення, зокрема дизельними генераторами, які можуть живити об'єкти критичної інфраструктури", — додав Кудрицький.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко закликає громадян України запасатись генераторами на зиму. При цьому, зі свого боку, міністерство робитиме все для того, щоб ця техніка не знадобилася.