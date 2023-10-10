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Кудрицкий рассказал, насколько длительными будут графики отключений света

10 октября 2023 21:54
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Кудрицкий рассказал, насколько длительными будут графики отключений света
Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Фото: РБК-Украина
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Продолжительность графиков возможных отключений света в случае массированных атак врага на энергетические объекты зависит от того, каким в этот день будет потребление. Также будут учитывать способность электростанций выработать данную электроэнергию.

Об этом заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона.

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Графики отключения света

"Зависит от того, каким может быть дефицит мощности в системе в целом. Если он будет невелик, это не должно быть 4 часа, если он будет больше, это может быть 4 часа или может быть какая-то другая величина. Это вопрос не к самим графикам, а какое у нас будет потребление в конкретный день и какие будут возможности наших электростанций выработать эту электроэнергию", — сказал Кудрицкий.

По словам Кудрицкого, в этом году графики отключений несколько изменили для того, чтобы сделать "более равномерными". Это можно сделать благодаря автономным источникам питания.

"Наверное, полностью идеальной равномерности достичь нельзя, но более равномерными сделать их можно и в том числе за счет того, что сейчас местные власти имеют гораздо лучшее обеспечение автономными источниками питания, в том числе дизельными генераторами, которые могут питать объекты критической инфраструктуры", — добавил Кудрицкий.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко призывает граждан Украины запасаться генераторами на зиму. При этом со своей стороны министерство будет делать все для того, чтобы эта техника не понадобилась.

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