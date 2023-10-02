Легалізація канабісу в Україні: нардепка пояснила, від чого залежить впровадження закону

Народна депутатка Лада Булах. Фото: Лада Булах\Facebook

У липні 2023 року в Україні прийняли законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. Водночас, його ухвалення залежить від залученості суспільства і людей, які проходять реабілітацію.

Таку думку висловила народна депутатка України від партії "Слуга Народу" Лада Булах під час заходу "Війна — точка відліку для українців", де побувала журналістка Новини.LIVE.

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Впровадження закону про легалізацію канабісу

"Я не можу сказати, що в парламенті є більшість голосів для ухвалення цього закону в другому читанні та в цілому, тому що дуже сильно качає наша політична бувала еліта. Мовляв, це наркотизація, в державі немає контролю", — розповіла Булах.

Водночас, за її словами, члени партії "Слуга народу" повністю підтримують цю законодавчу ініціативу.

Легалізація канабісу в Україні

Нагааємо, 13 липня Верховна рада України прийняла законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. "За" проголосувало 268 народних депутатів.

Додамо, у МОЗ підтримали ідею легалізації канабісу у медичних цілях.

Також ми писали, станом на початок липня 2023 року серед українців немає одностайності щодо легалізації канабісу в медичних цілях. Кількість прихильників та противників ідеї легалізації медичного канабісу майже рівна.