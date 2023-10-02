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Легалізація канабісу в Україні: нардепка пояснила, від чого залежить впровадження закону

2 жовтня 2023 19:16
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Легалізація канабісу в Україні: нардепка пояснила, від чого залежить впровадження закону
Народна депутатка Лада Булах. Фото: Лада Булах\Facebook
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У липні 2023 року в Україні прийняли законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. Водночас, його ухвалення залежить від залученості суспільства і людей, які проходять реабілітацію.

Таку думку висловила народна депутатка України від партії "Слуга Народу" Лада Булах під час заходу "Війна — точка відліку для українців", де побувала журналістка Новини.LIVE. 

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"Я не можу сказати, що в парламенті є більшість голосів для ухвалення цього закону в другому читанні та в цілому, тому що дуже сильно качає наша політична бувала еліта. Мовляв, це наркотизація, в державі немає контролю", — розповіла Булах. 

Водночас, за її словами, члени партії "Слуга народу" повністю підтримують цю законодавчу ініціативу.

Легалізація канабісу в Україні

Нагааємо, 13 липня Верховна рада України прийняла законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. "За" проголосувало 268 народних депутатів. 

Додамо, у МОЗ підтримали ідею легалізації канабісу у медичних цілях. 

Також ми писали, станом на початок липня 2023 року серед українців немає одностайності щодо легалізації канабісу в медичних цілях. Кількість прихильників та противників ідеї легалізації медичного канабісу майже рівна. 

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