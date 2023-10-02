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Легализация каннабиса в Украине: нардеп объяснила, от чего зависит введение закона

2 октября 2023 19:16
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Легализация каннабиса в Украине: нардеп объяснила, от чего зависит введение закона
Народный депутат Лада Булах. Фото: Лада Булах\Facebook
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В июле 2023 года в Украине приняли законопроект о легализации медицинского каннабиса. В то же время его принятие зависит от вовлечённости общества и людей, которые проходят реабилитацию.

Такое мнение высказала народная депутат Украины от партии "Слуга Народа" Лада Булах во время мероприятия "Война — точка отсчета для украинцев", где побывала журналистка Новини.LIVE.

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Введение закона о легализации каннабиса

"Я не могу сказать, что в парламенте есть большинство голосов для принятия этого закона во втором чтении и в целом, потому что очень сильно качает наша политическая бывалая элита. Мол, это наркотизация, в государстве нет контроля", — рассказала Булах.

В то же время члены партии "Слуга народа" полностью поддерживают эту законодательную инициативу.

Легализация каннабиса в Украине.

Напомним, 13 июля Верховная рада Украины приняла законопроект о легализации медицинского каннабиса. "За" проголосовало 268 народных депутатов.

Добавим, в Минздраве поддержали идею легализации каннабиса в медицинских целях.

Также мы писали, по состоянию на начало июля 2023 среди украинцев нет единодушия относительно легализации каннабиса в медицинских целях. Количество сторонников и противников идеи легализации медицинского каннабиса почти равно.

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