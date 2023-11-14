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Лубінець розповів про жорсткі порушення в пансіоні на Буковині — як знущаються з людей похилого віку

14 листопада 2023 13:53
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Лубінець розповів про жорсткі порушення в пансіоні на Буковині — як знущаються з людей похилого віку
Пансіонат для людей похилого віку “Милий дім”. Фото: ombudsman.gov.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Офіс Омбудсмена з прав людини зафіксував серйозні порушення у діяльності приватного будинку для літніх людей "Милий дім", розташованого в Чернівецькій області. У ході візиту до цього пансіонату, де на той момент перебувало 16 підопічних, НПМ виявила низку проблем.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

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У повідомленні йдеться, що було виявлено, що установа укладає договори із родичами клієнтів, які є дієздатними, але не мають законних повноважень представляти їхні інтереси.

У ході перевірки було виявлено приблизно десять різних порушень. Ключові з них включали:

  • відсутність згоди більшості підопічних на проживання у пансіонаті;
  • наявність у закладу ліцензії на медичну практику та договору з медичною установою відсутня;
  • інформацію про діяльність установи не зареєстровано у Реєстрі постачальників та одержувачів соціальних послуг Міністерства соціальної політики;
  • недостатні умови для доступу людей з обмеженими можливостями та осіб з малою мобільністю;
  • недотримання норм житлової площі одного жителя;
  • відсутність доступу підопічних до свіжого повітря та прогулянок;
  • відсутність чотириразового харчування, включаючи дієтичне, та відсутність розкладу харчування;
  • відсутність укриттів;
  • неорганізованість денних занять для підопічних.

Лубінець додав, що про всі ці порушення було повідомлено Головному управлінню національної поліції України у Чернівецькій області та обласній державній адміністрації для вжиття відповідних заходів.

Будинок для людей похилого віку
Пансіонат для людей похилого віку "Милий дім". Фото: Дмитро Лубінець

Нагадаємо, що під час інспекції, проведеної представниками Уповноваженого з прав людини Верховної Ради України у Чернігівській області, було виявлено серйозні порушення у Крупичпільському відділенні стаціонарного догляду під управлінням "Ічнянського територіального центру соціального обслуговування". У цій установі проживають люди, які через проблеми зі здоров'ям не можуть обслуговувати себе та потребують постійного догляду.

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