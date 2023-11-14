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Лубинец рассказал про жесткие нарушения в пансионе на Буковине — как издеваются над стариками

14 ноября 2023 13:53
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Лубинец рассказал про жесткие нарушения в пансионе на Буковине — как издеваются над стариками
Пансионат для пожилых людей "Милый дом". Фото: ombudsman.gov.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Офис Омбудсмена по правам человека зафиксировал серьезные нарушения в деятельности частного дома престарелых "Милый дом", расположенного в Черновицкой области. В ходе визита в этот пансионат, где на тот момент находилось 16 подопечных, НПМ обнаружила ряд проблем.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

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В сообщении говорится, что было выявлено, что учреждение заключает договоры с родственниками клиентов, которые являются дееспособными, но не имеют законных полномочий представлять их интересы.

В ходе проверки было обнаружено примерно десять различных нарушений. Ключевые из них включали:

  • отсутствие согласия большинства подопечных на проживание в пансионате;
  • наличие у заведения лицензии на медицинскую практику и договора с медицинским учреждением отсутствует;
  • информация о деятельности учреждения не зарегистрирована в Реестре поставщиков и получателей социальных услуг Министерства социальной политики;
  • недостаточные условия для доступа людей с ограниченными возможностями и лиц с малой мобильностью;
  • несоблюдение норм жилой площади на одного жителя;
  • отсутствие доступа подопечных к свежему воздуху и прогулкам;
  • отсутствие четырехразового питания, включая диетическое, и отсутствие расписания питания;
  • отсутствие укрытий;
  • неорганизованность дневных занятий для подопечных.

Лубинец добавил, что все эти нарушения были доложены Главному управлению национальной полиции Украины в Черновицкой области и областной государственной администрации для принятия соответствующих мер.

Дом престарелых
Пансионат для пожилых людей "Милый дом". Фото: Дмитрий Лубинец

Напомним, что во время инспекции, проведенной представителями Уполномоченного по правам человека Верховной Рады Украины в Черниговской области, были выявлены серьезные нарушения в Крупичпольском отделении стационарного ухода под управлением "Ичнянского территориального центра социального обслуживания". В этом учреждении проживают люди, которые из-за проблем со здоровьем не могут обслуживать себя и требуют постоянного ухода.

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