Лубинец рассказал про жесткие нарушения в пансионе на Буковине — как издеваются над стариками
Офис Омбудсмена по правам человека зафиксировал серьезные нарушения в деятельности частного дома престарелых "Милый дом", расположенного в Черновицкой области. В ходе визита в этот пансионат, где на тот момент находилось 16 подопечных, НПМ обнаружила ряд проблем.
Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.
Жесткие нарушения в пансионе
В сообщении говорится, что было выявлено, что учреждение заключает договоры с родственниками клиентов, которые являются дееспособными, но не имеют законных полномочий представлять их интересы.
В ходе проверки было обнаружено примерно десять различных нарушений. Ключевые из них включали:
- отсутствие согласия большинства подопечных на проживание в пансионате;
- наличие у заведения лицензии на медицинскую практику и договора с медицинским учреждением отсутствует;
- информация о деятельности учреждения не зарегистрирована в Реестре поставщиков и получателей социальных услуг Министерства социальной политики;
- недостаточные условия для доступа людей с ограниченными возможностями и лиц с малой мобильностью;
- несоблюдение норм жилой площади на одного жителя;
- отсутствие доступа подопечных к свежему воздуху и прогулкам;
- отсутствие четырехразового питания, включая диетическое, и отсутствие расписания питания;
- отсутствие укрытий;
- неорганизованность дневных занятий для подопечных.
Лубинец добавил, что все эти нарушения были доложены Главному управлению национальной полиции Украины в Черновицкой области и областной государственной администрации для принятия соответствующих мер.
Напомним, что во время инспекции, проведенной представителями Уполномоченного по правам человека Верховной Рады Украины в Черниговской области, были выявлены серьезные нарушения в Крупичпольском отделении стационарного ухода под управлением "Ичнянского территориального центра социального обслуживания". В этом учреждении проживают люди, которые из-за проблем со здоровьем не могут обслуживать себя и требуют постоянного ухода.
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