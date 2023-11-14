Лубинец рассказал про жесткие нарушения в пансионе на Буковине — как издеваются над стариками

Пансионат для пожилых людей "Милый дом". Фото: ombudsman.gov.ua

Офис Омбудсмена по правам человека зафиксировал серьезные нарушения в деятельности частного дома престарелых "Милый дом", расположенного в Черновицкой области. В ходе визита в этот пансионат, где на тот момент находилось 16 подопечных, НПМ обнаружила ряд проблем.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Читайте также:

Жесткие нарушения в пансионе

В сообщении говорится, что было выявлено, что учреждение заключает договоры с родственниками клиентов, которые являются дееспособными, но не имеют законных полномочий представлять их интересы.

В ходе проверки было обнаружено примерно десять различных нарушений. Ключевые из них включали:

отсутствие согласия большинства подопечных на проживание в пансионате;

наличие у заведения лицензии на медицинскую практику и договора с медицинским учреждением отсутствует;

информация о деятельности учреждения не зарегистрирована в Реестре поставщиков и получателей социальных услуг Министерства социальной политики;

недостаточные условия для доступа людей с ограниченными возможностями и лиц с малой мобильностью;

несоблюдение норм жилой площади на одного жителя;

отсутствие доступа подопечных к свежему воздуху и прогулкам;

отсутствие четырехразового питания, включая диетическое, и отсутствие расписания питания;

отсутствие укрытий;

неорганизованность дневных занятий для подопечных.

Лубинец добавил, что все эти нарушения были доложены Главному управлению национальной полиции Украины в Черновицкой области и областной государственной администрации для принятия соответствующих мер.

Пансионат для пожилых людей "Милый дом". Фото: Дмитрий Лубинец

Напомним, что во время инспекции, проведенной представителями Уполномоченного по правам человека Верховной Рады Украины в Черниговской области, были выявлены серьезные нарушения в Крупичпольском отделении стационарного ухода под управлением "Ичнянского территориального центра социального обслуживания". В этом учреждении проживают люди, которые из-за проблем со здоровьем не могут обслуживать себя и требуют постоянного ухода.