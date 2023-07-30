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Малашко розповів про ситуацію з водою в Запорізькій області після підриву ГЕС

30 липня 2023 11:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Малашко розповів про ситуацію з водою в Запорізькій області після підриву ГЕС
Очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко. Фото: zoda.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко розповів про ситуацію з водою в регіоні після підриву Каховської гідроелектростанції.

Про це Юрій Малашко повідомив у своєму Telegram-каналі.

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За словами очільника ОВА, рівень води в нижньому б’єфі — 11,85 м, що є нижчим від норми на 2,65 м. 

У ставку-охолоджувачі Запорізької атомної електростанції рівень води в межах допустимої норми. 

Малашко повідомив, що питна вода подається у штатному режимі. Перебоїв немає. 

"Дослідження якості питної води відхилень від нормативів не мають. Заморних явищ в акваторії Каховського водосховища та на інших ділянках р. Дніпро не виявлено", — розповів він.

Очільник Запорізької ОВА додав, що ситуація на контролі.

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Допис очільника Запорізької ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 6 червня російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.

Також ми писали, що Україна спробує відремонтувати Каховську гідроелектростанцію, яку підірвали російські загарбники. Уряд затвердив експериментальний проєкт.

Додамо, через підрив Каховської ГЕС російськими окупантами на підконтрольній Україні території загинуло понад 30 осіб. Їх знайшли в Херсонській та Миколаївській областях.

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