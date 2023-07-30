Малашко рассказал о ситуации с водой в Запорожской области после подрыва ГЭС
Глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко рассказал о ситуации с водой в регионе после подрыва Каховской гидроэлектростанции.
Об этом Юрий Малашко сообщил в своем Telegram-канале.
Ситуация с водой в Запорожской области
По словам главы ОВА, уровень воды в нижнем бьефе — 11,85 м, что ниже нормы на 2,65 м.
В ставке-охладителе Запорожской атомной электростанции уровень воды в пределах допустимой нормы.
Малашко сообщил, что питьевая вода подается в штатном режиме. Перебоев нет.
"Исследования качества питьевой воды отклонений от нормативов не имеют. Заморных явлений в акватории Каховского водохранилища и на других участках р. Днепр не обнаружено", — рассказал он.
Глава Запорожской ОВА добавил, что ситуация на контроле.
Напомним, в ночь на 6 июня российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.
Также мы писали, что Украина попытается отремонтировать Каховскую гидроэлектростанцию, которую подорвали российские захватчики. Правительство утвердило экспериментальный проект.
Добавим, из-за подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами на подконтрольной Украине территории погибли более 30 человек. Их обнаружили в Херсонской и Николаевской областях.