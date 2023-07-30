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Малашко рассказал о ситуации с водой в Запорожской области после подрыва ГЭС

30 июля 2023 11:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Малашко рассказал о ситуации с водой в Запорожской области после подрыва ГЭС
Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко. Фото: zoda.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко рассказал о ситуации с водой в регионе после подрыва Каховской гидроэлектростанции.

Об этом Юрий Малашко сообщил в своем Telegram-канале.

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Ситуация с водой в Запорожской области

По словам главы ОВА, уровень воды в нижнем бьефе — 11,85 м, что ниже нормы на 2,65 м.

В ставке-охладителе Запорожской атомной электростанции уровень воды в пределах допустимой нормы.

Малашко сообщил, что питьевая вода подается в штатном режиме. Перебоев нет.

"Исследования качества питьевой воды отклонений от нормативов не имеют. Заморных явлений в акватории Каховского водохранилища и на других участках р. Днепр не обнаружено", — рассказал он.

Глава Запорожской ОВА добавил, что ситуация на контроле.

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Пост руководителя Запорожской ОВА. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 6 июня российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

Также мы писали, что Украина попытается отремонтировать Каховскую гидроэлектростанцию, которую подорвали российские захватчики. Правительство утвердило экспериментальный проект.

Добавим, из-за подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами на подконтрольной Украине территории погибли более 30 человек. Их обнаружили в Херсонской и Николаевской областях.

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