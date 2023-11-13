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Міністр оборони Німеччини підтвердив подвоєння військової допомоги Україні

13 листопада 2023 02:43
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Міністр оборони Німеччини підтвердив подвоєння військової допомоги Україні
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Фото: Julian Stratenschulte
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Німеччина продовжує підтримувати Україну у війні проти російської агресії. В результаті країна подвоїть військову допомогу Україні.

Інформацію про це офіційно підтвердив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

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Німеччина подвоїла військову допомогу для України з 4 до 8 млрд євро.

Зокрема, почав "бити на сполох" міністр оборони Борис Пісторіус про необхідність додаткових коштів для України.

Зазначається, що від 13 листопада бюджетний комітет має офіційно ухвалити рішення про "чотири з гаком" мільярди.

Тоді як раніше міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заклав у федеральний бюджет на 2024 рік лише 4 млрд євро на військову допомогу Україні.

Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц зробив заяву щодо можливих перемовин України з Росією. За його словами, на даному етапі це можливо лише за умови виведення російських військ із українських територій.

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