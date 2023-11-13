Министр обороны Германии подтвердил удвоение военной помощи Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: Julian Stratenschulte

Германия продолжает поддерживать Украину в войне против российской агрессии. В результате страна удвоит военную помощь Украине.

Информацию об этом официально подтвердил министр обороны Германии Борис Писториус.

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Германия удвоила военную помощь для Украины с 4 до 8 млрд. евро.

В частности, начал "бить тревогу" министр обороны Борис Писториус о необходимости дополнительных средств для Украины.

Отмечается, что с 13 ноября бюджетный комитет должен официально принять решение о "четырех с лишним" миллиардах.

В то время как ранее министр финансов Германии Кристиан Линднер заложил в федеральный бюджет на 2024 год всего 4 млрд евро на военную помощь Украине.

Тем временем канцлер Германии Олаф Шольц сделал заявление о возможных переговорах Украины с Россией. По его словам, на данном этапе это возможно только при выводе российских войск из украинских территорий.