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Министр обороны Германии подтвердил удвоение военной помощи Украине

13 ноября 2023 02:43
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Министр обороны Германии подтвердил удвоение военной помощи Украине
Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: Julian Stratenschulte
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Германия продолжает поддерживать Украину в войне против российской агрессии. В результате страна удвоит военную помощь Украине.

Информацию об этом официально подтвердил министр обороны Германии Борис Писториус.

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Германия удвоила военную помощь для Украины с 4 до 8 млрд. евро.

В частности, начал "бить тревогу" министр обороны Борис Писториус о необходимости дополнительных средств для Украины.

Отмечается, что с 13 ноября бюджетный комитет должен официально принять решение о "четырех с лишним" миллиардах.

В то время как ранее министр финансов Германии Кристиан Линднер заложил в федеральный бюджет на 2024 год всего 4 млрд евро на военную помощь Украине.

Тем временем канцлер Германии Олаф Шольц сделал заявление о возможных переговорах Украины с Россией. По его словам, на данном этапе это возможно только при выводе российских войск из украинских территорий.

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