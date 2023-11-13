Министр обороны Германии подтвердил удвоение военной помощи Украине
Германия продолжает поддерживать Украину в войне против российской агрессии. В результате страна удвоит военную помощь Украине.
Информацию об этом официально подтвердил министр обороны Германии Борис Писториус.
Сколько денег получит Украина от Германии
Германия удвоила военную помощь для Украины с 4 до 8 млрд. евро.
В частности, начал "бить тревогу" министр обороны Борис Писториус о необходимости дополнительных средств для Украины.
Отмечается, что с 13 ноября бюджетный комитет должен официально принять решение о "четырех с лишним" миллиардах.
В то время как ранее министр финансов Германии Кристиан Линднер заложил в федеральный бюджет на 2024 год всего 4 млрд евро на военную помощь Украине.
Тем временем канцлер Германии Олаф Шольц сделал заявление о возможных переговорах Украины с Россией. По его словам, на данном этапе это возможно только при выводе российских войск из украинских территорий.
Читайте Новини.LIVE!