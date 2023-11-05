Міноборони прокоментувало тендер про закупівлю обкладинок

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

У Міністерстві оборони України прокоментували тендер про закупівлю обкладинок. Там заявили, що ціна, яку заявили ЗМІ, не відповідає дійсності.

Про це повідомляє Міноборони.

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У міністерстві зазначили, що інформація, яку поширюють деякі сайти, щодо ціни папок є помилковою.

"Загальна очікувана вартість тендеру — понад 20 мільйонів гривень. Втім окремі користувачі, поділили цю суму на кількість одиниць лише в першому лоті — 7 тисяч", — йдеться у повідомленні.

Там заявили, що кількість обкладинок у лотах №2, №3 та №4 не врахували. Внаслідок цього виникла неправдива ціна по 3 тисячі гривень за штуку. До того ж ЗМІ не врахували той факт, що торги за лотами №3 і №4 взагалі не відбулися через відсутність пропозицій.

"Насправді ж Міноборони планувало закупити понад 58 тисяч папок. Середня очікувана вартість такої обкладинки при такому розрахунку — 351 гривня", — йдеться у повідомленні.

У Міноборони зазначили, що важливо, що внутрішній фінансовий аудит веде перевірку і цієї ціни. Поки вона триває, підписання жодних договорів щодо закупівлі цих обкладинок не відбудеться.

"Ми дякуємо громадськості за інтерес до цієї теми. Постійний громадський контроль сприяє тому, щоб факти зловживань та корупції були виявлені", — йдеться у повідомленні.

Допис Міноборони. Фото: скриншот

Нагадаємо, Міністерство оборони України вирішило замовити обкладинки для особових справ. Витратити на це хочуть понад 20 млн грн.

Також ми писали, що Укрпошта планує витратити майже 66 мільйонів гривень на послуги з передачі SMS-повідомлень та послуги з передачі Viber-повідомлень. Йдеться про розсилку повідомлень для користувачів.