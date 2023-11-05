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Минобороны прокомментировало тендер о закупке обложек

5 ноября 2023 19:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Минобороны прокомментировало тендер о закупке обложек
Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Министерстве обороны Украины прокомментировали тендер о закупке обложек. Там заявили, что цена, заявленная СМИ, не соответствует действительности.

Об этом сообщает Минобороны.

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В министерстве отметили, что информация, распространяемая некоторыми сайтами, о цене папок ошибочная.

"Общая ожидаемая стоимость тендера — более 20 миллионов гривен. Впрочем отдельные пользователи, поделили эту сумму на количество единиц только в первом лоте — 7 тысяч", — говорится в сообщении.

Там заявили, что количество обложек в лотах №2, №3 и №4 не учли. В результате возникла ложная цена по 3 тысячи гривен за штуку. К тому же СМИ не учли тот факт, что торги по лотам №3 и №4 вообще не состоялись из-за отсутствия предложений.

"На самом деле Минобороны планировало закупить более 58 тысяч папок. Средняя ожидаемая стоимость такой обложки при таком расчете — 351 гривна", — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что важно, что внутренний финансовый аудит ведет проверку и этой цены. Пока она продолжается, подписания никаких договоров по закупке этих обложек не состоится.

"Мы благодарим общественность за интерес к этой теме. Постоянный общественный контроль способствует тому, чтобы факты злоупотреблений и коррупции были обнаружены", — говорится в сообщении.

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Пост Минобороны. Фото: скриншот

Напомним, Министерство обороны Украины решило заказать обложки для личных дел. Потратить на это хотят более 20 млн грн.

Также мы писали, что Укрпочта планирует потратить почти 66 миллионов гривен на услуги передачи SMS-сообщений и услуги передачи Viber-сообщений. Речь идет о рассылке сообщений пользователям.

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