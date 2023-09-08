Мовознавець Авраменко пояснив різницю між "дякую" та "спасибі"

Мовознавець Олександр Авраменко. Фото: google.com

Українці регулярно вживають слова "дякую" та "спасибі". Однак деякі мають сумніви щодо правильності використання слова "спасибі" для висловлення вдячності.

Чи є насправді різниця між цими словами, розповів мовознавець Олександр Авраменко на своєму уроці.

Читайте також:

Як правильно висловлювати вдячність

"Вдячність можна висловлювати словом "спасибі", яке живе у наших пам’ятках з XVI століття. Воно походить від сполуки слів "Спаси, Боже". Ця сполука з часом зрослася в одне слово "спасибі", — пояснив мовознавець.

Також він пояснив, що слово "дякую" є більш поширеною етикетною формою висловлення вдячності.

"Підсилити вдячність можна словами "дуже" або "красно": дуже дякую чи красно дякую", — зазначив мовознавець.

За його словами, обидві форми висловлення вдячності правильні.

"Неважливо, яке з цих слів виберете Ви", — підсумував Авраменко.

Нагадаємо, уряд хоче перейменувати Бровари та Запоріжжя: Авраменко дав оцінку.