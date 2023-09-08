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Мовознавець Авраменко пояснив різницю між "дякую" та "спасибі"

8 вересня 2023 21:23
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Валерія Пержун
редактор
Мовознавець Авраменко пояснив різницю між "дякую" та "спасибі"
Мовознавець Олександр Авраменко. Фото: google.com
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Українці регулярно вживають слова "дякую" та "спасибі". Однак деякі мають сумніви щодо правильності використання слова "спасибі" для висловлення вдячності.

Чи є насправді різниця між цими словами, розповів мовознавець Олександр Авраменко на своєму уроці.

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Як правильно висловлювати вдячність

"Вдячність можна висловлювати словом "спасибі", яке живе у наших пам’ятках з XVI століття. Воно походить від сполуки слів "Спаси, Боже". Ця сполука з часом зрослася в одне слово "спасибі", — пояснив мовознавець.

Також він пояснив, що слово "дякую" є більш поширеною етикетною формою висловлення вдячності.

"Підсилити вдячність можна словами "дуже" або "красно": дуже дякую чи красно дякую", — зазначив мовознавець.

За його словами, обидві форми висловлення вдячності правильні.

"Неважливо, яке з цих слів виберете Ви", — підсумував Авраменко.

Нагадаємо, уряд хоче перейменувати Бровари та Запоріжжя: Авраменко дав оцінку.

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