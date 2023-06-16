Выезд за границу — кто из забронированных работников имеет право уехать из страны

Проверка документов на границе Украины. Фото: ГПСУ

Во время военного положения и общей мобилизации предприятия, учреждения и организации имеют право забронировать своих работников. Таким образом предоставив им отсрочку от призыва, пока действует "бронь". Однако наличие такой отсрочки не означает автоматическую "путевку" за границу.

Кто из забронированных работников имеет право выезжать из страны во время войны, рассказали юристы благотворительного фонда "Право на защиту" в Facebook.

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Согласно п. 2-14 "Правил пересечения государственной границы гражданами Украины", должностные лица, забронированные работники и представители субъектов хозяйствования имеют право на пересечение государственной границы при наличии соответствующих решений о служебных командировках.

Таким образом, забронированным работникам разрешено выезжать за границу только по рабочим обстоятельствам, а именно — в командировку.

В то же время в Государственной пограничной службе ранее отмечали, что во время действия правового режима военного положения забронированный работник также имеет право уехать за границу в отпуск. С этой целью он должен иметь соответствующий приказ (разрешение) от своего руководителя.

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Какие документы необходимо иметь для пересечения границы

Чтобы уехать из страны, забронированный работник должен предоставить пограничникам пакет документов.

В случае выезда забронированного работника в командировку:

удостоверение лица, состоящего на специальном учете;

удостоверение об отсрочке от призыва, уведомление о зачислении на специальный военный учет (правительственное распоряжение от 8.08.1995 г. № 493-р) или выписку из приказа Минэкономики (в соответствии с пунктом 5 постановления правительства от 03.03.2022 № 194);

документы, удостоверяющие служебную цель пересечения границы, то есть командировочные документы (постановление правительства от 12.04.2022 г. № 440).

При выезде забронированного работника в отпуск нужно иметь:

удостоверение об отсрочке от призыва, сообщение о зачислении на специальный военный учет (правительственное распоряжение от 8 августа 1995 г. № 493-р) или выписку из приказа Минэкономики (в соответствии с пунктом 5 постановления правительства от 03.03.2022 № 194);

документы, содержащие подтверждение об отпуске.

Что касается подтверждающего документа, то это может быть:

выписка из приказа;

командировочное удостоверение;

письмо-обращение в Государственную пограничную службу, в котором руководитель предприятия, учреждения или организации отмечает, что должностное лицо командируется для выполнения служебных обязанностей за границей.

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