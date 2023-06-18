Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow МЗС створило для українців чат-бот з консульських питань arrow

МЗС створило для українців чат-бот з консульських питань

18 червня 2023 01:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
МЗС створило для українців чат-бот з консульських питань
Будівля Міністерства закордонних справ України. Фото: УНІАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Через повномаштабне вторгнення Росії в Україну чимало наших співвітчизників змушені буди шукати прихисток за кордоном. Міністерство закордонних справ України, аби допомогти українцям, запустило спеціальний чат-бот, який надаватиме необхідні консультації.

Про це йдеться на сайті Урядового порталу. 

Читайте також:

Чат-бот для допомоги громадянам у консульських питаннях

"Чат-бот є важливою ініціативою, яка допоможе оптимізувати процеси та надавати нашим громадянам необхідну інформацію у декілька кліків. Ми розпочали співпрацю з WhiteBIT ще минулого року, на початку повномасштабного вторгнення РФ, і втілили низку важливих проектів для наших громадян", — зазначили в МЗС.

Повідомляється, що чат-бот одночасно може обслуговувати кількох користувачів та надавати консультацію щодо найбільш поширених запитань:

  • правил в'їзду до іноземної країни,
  • оформлення тимчасового захисту,
  • соціального забезпечення,
  • повернення в Україну,
  • консульських послуг.

Зазначається, що чат-бот доповнить діяльність call-центру, який розпочав роботу в червні минулого року. За цей час call-центр опрацював близько 15 тисяч дзвінків.

Географія звернень найрізноманітніша і налічує 96 країн. Найбільше запитів по допомогу надійшло з Німеччини, Польщі, Італії, Туреччини та України. 

Отримати допомогу через чат-бот можна за посиланням: https://t.me/MZSUkrain_bot.

Громадяни також можуть звернутися до call-центру за номером +38 (044) 224-57-20.

Нагадаємо, під час воєнного стану та загальної мобілізації підприємства, установи та організації мають право забронювати своїх працівників. Таким чином надавши їм відстрочення від призову, допоки діє "бронь". Проте наявність такої відстрочки не означає автоматичної "путівки" за кордон. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

Новина з відео

19:57 Чому знятих з військового обліку не випустять за кордон: коментар адвоката

09:10 Довбик замінить відомого форварда у топклубі

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB