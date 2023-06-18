МЗС створило для українців чат-бот з консульських питань

Будівля Міністерства закордонних справ України. Фото: УНІАН

Через повномаштабне вторгнення Росії в Україну чимало наших співвітчизників змушені буди шукати прихисток за кордоном. Міністерство закордонних справ України, аби допомогти українцям, запустило спеціальний чат-бот, який надаватиме необхідні консультації.

Про це йдеться на сайті Урядового порталу.

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Чат-бот для допомоги громадянам у консульських питаннях

"Чат-бот є важливою ініціативою, яка допоможе оптимізувати процеси та надавати нашим громадянам необхідну інформацію у декілька кліків. Ми розпочали співпрацю з WhiteBIT ще минулого року, на початку повномасштабного вторгнення РФ, і втілили низку важливих проектів для наших громадян", — зазначили в МЗС.

Повідомляється, що чат-бот одночасно може обслуговувати кількох користувачів та надавати консультацію щодо найбільш поширених запитань:

правил в'їзду до іноземної країни,

оформлення тимчасового захисту,

соціального забезпечення,

повернення в Україну,

консульських послуг.

Зазначається, що чат-бот доповнить діяльність call-центру, який розпочав роботу в червні минулого року. За цей час call-центр опрацював близько 15 тисяч дзвінків.

Географія звернень найрізноманітніша і налічує 96 країн. Найбільше запитів по допомогу надійшло з Німеччини, Польщі, Італії, Туреччини та України.

Отримати допомогу через чат-бот можна за посиланням: https://t.me/MZSUkrain_bot.

Громадяни також можуть звернутися до call-центру за номером +38 (044) 224-57-20.

Нагадаємо, під час воєнного стану та загальної мобілізації підприємства, установи та організації мають право забронювати своїх працівників. Таким чином надавши їм відстрочення від призову, допоки діє "бронь". Проте наявність такої відстрочки не означає автоматичної "путівки" за кордон.