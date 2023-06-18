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МИД создал для украинцев чат-бот по консульским вопросам

18 июня 2023 01:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
МИД создал для украинцев чат-бот по консульским вопросам
Здание Министерства иностранных дел Украины. Фото: УНИАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину многие наши соотечественники вынуждены были искать убежище за рубежом. Министерство иностранных дел Украины, чтобы помочь украинцам, запустило специальный чат-бот, который будет предоставлять необходимые консультации.

Об этом говорится на сайте Урядового портала.

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"Чат-бот является важной инициативой, которая поможет оптимизировать процессы и предоставлять нашим гражданам необходимую информацию в несколько кликов. Мы начали сотрудничество с WhiteBIT еще в прошлом году, в начале полномасштабного вторжения РФ и воплотили ряд важных проектов для наших граждан", — отметили в МИД.

Сообщается, что чат-бот одновременно может обслуживать нескольких пользователей и предоставлять консультацию по наиболее распространенным вопросам:

  • правил въезда в иностранную страну,
  • оформление временной защиты,
  • социального обеспечения,
  • возвращение в Украину,
  • консульских услуг.

Отмечается, что чат-бот дополнит деятельность call-центра, который начал работу в июне прошлого года. За это время call-центр обработал около 15 тысяч звонков.

География обращений самая разная и насчитывает 96 стран. Больше всего запросов за помощью поступило из Германии, Польши, Италии, Турции и Украины.

Получить консультацию через чат-бот можно по ссылке: https://t.me/MZSUkrain_bot.

Граждане также могут обратиться в call-центр по номеру +38(044) 224-57-20.

Напомним, во время военного положения и общей мобилизации предприятия, учреждения и организации имеют право забронировать своих работников. Таким образом предоставив им отсрочку от призыва, пока действует "бронь". Однако наличие такой отсрочки не означает автоматическую "путевку" за границу.

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