МИД создал для украинцев чат-бот по консульским вопросам
Из-за полномасштабного вторжения России в Украину многие наши соотечественники вынуждены были искать убежище за рубежом. Министерство иностранных дел Украины, чтобы помочь украинцам, запустило специальный чат-бот, который будет предоставлять необходимые консультации.
Об этом говорится на сайте Урядового портала.
Чат-бот для помощи гражданам в консульских вопросах
"Чат-бот является важной инициативой, которая поможет оптимизировать процессы и предоставлять нашим гражданам необходимую информацию в несколько кликов. Мы начали сотрудничество с WhiteBIT еще в прошлом году, в начале полномасштабного вторжения РФ и воплотили ряд важных проектов для наших граждан", — отметили в МИД.
Сообщается, что чат-бот одновременно может обслуживать нескольких пользователей и предоставлять консультацию по наиболее распространенным вопросам:
- правил въезда в иностранную страну,
- оформление временной защиты,
- социального обеспечения,
- возвращение в Украину,
- консульских услуг.
Отмечается, что чат-бот дополнит деятельность call-центра, который начал работу в июне прошлого года. За это время call-центр обработал около 15 тысяч звонков.
География обращений самая разная и насчитывает 96 стран. Больше всего запросов за помощью поступило из Германии, Польши, Италии, Турции и Украины.
Получить консультацию через чат-бот можно по ссылке: https://t.me/MZSUkrain_bot.
Граждане также могут обратиться в call-центр по номеру +38(044) 224-57-20.
Напомним, во время военного положения и общей мобилизации предприятия, учреждения и организации имеют право забронировать своих работников. Таким образом предоставив им отсрочку от призыва, пока действует "бронь". Однако наличие такой отсрочки не означает автоматическую "путевку" за границу.