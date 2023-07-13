На Хмельниччині знайшли стародавні артефакти – знахідка часів Київської Русі

Археологічні розкопки українських дослідників та студентів на Хмельниччині. Фото: скріншот з YouTube

У Меджибізькому замку, який розташований на Хмельниччині, українські дослідники та студенти провели важливі археологічні розкопки. В ході розкопок їм вдалося знайти багато цінних артефактів, частина яких збереглася з моменту існування Київської Русі.

Відповідними кадрами поділилися на каналі "Суспільне Хмельницький" в YouTube.

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Відомо, що меджибізький замок — це селище міського типу в Хмельницькій області та справжні пам’ятки фортифікаційної архітектури XVI століття. Там студенти разом з українськими археологами провели розкопки, щоб виявити цікаві артефакти.

Як стверджує учасник археологічних розкопок та реставратор кераміки Іван Костенко, на території цього замку знаходиться повністю насипний ґрунт. Саме тому не дивним є той факт, що артефакти, які вдалося там знайти, можуть зберегтися з різних періодів.

Артефакти, знайдені на Хмельниччині. Фото: скріншот з YouTube

За словами археолога Івана Костенко, у замку знайдені предмети давньої Русі XІV й XVIII століть. Він зазначив, що знайдений матеріал є дуже різноманітним.

Артефакти, знайдені на Хмельниччині. Фото: скріншот з YouTube

В свою чергу, завідувач сектору археології Державного історико-культурного заповідника "Межибіж" Віктор Вєтров зазначив, що предмети, які були знайдені останніми, ще не виставлялися. Він розповів про те, які знайдені предмети ще ніхто не бачив.

"Зі знахідок, які ще ніхто не бачив, і які знаходяться в науковому опрацюванні у польових умовах, ми можемо зазначити скляні браслети часів Київської Русі XI-XII століть, арбалетні стріли XІV століття, кресало XVI століття", — зазначив Віктор Вєтров.

Крім того, зазначається, що дослідники виявили також унікальні стародавні мушкетні кулі та ґудзики XVII століття.

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