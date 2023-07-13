В Хмельницкой области нашли древние артефакты – находка времен Киевской Руси

Археологические раскопки украинских исследователей и студентов в Хмельницкой области. Фото: скриншот с YouTube

В Меджибижском замке, расположенном в Хмельницкой области, украинские исследователи и студенты провели важные археологические раскопки. В ходе раскопок им удалось обнаружить много ценных артефактов, часть которых сохранилась с момента существования Киевской Руси.

Соответствующими кадрами поделились на канале "Общественное Хмельницкий" в YouTube.

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Известно, что Меджибожский замок — это поселок городского типа в Хмельницкой области и настоящие памятники фортификационной архитектуры XVI века. Там студенты вместе с украинскими археологами провели раскопки, чтобы найти интересные артефакты.

Как утверждает участник археологических раскопок и реставратор керамики Иван Костенко, на территории этого замка находится полностью насыпная почва. Именно поэтому не удивителен тот факт, что артефакты, которые удалось там найти, могут сохраниться из разных периодов.

Артефакты, найденные в Хмельницкой области. Фото: скриншот с YouTube

По словам археолога Ивана Костенко, в замке найдены предметы древней Руси XIV и XVIII веков. Он отметил, что найденный материал очень разнообразный.

Артефакты, найденные в Хмельницкой области. Фото: скриншот с YouTube

В свою очередь, заведующий сектором археологии Государственного историко-культурного заповедника "Межибиж" Виктор Ветров отметил, что предметы, найденные последними, еще не выставлялись. Он рассказал о том, какие найденные предметы еще никто не видел.

"Из находок, которые еще никто не видел, и которые находятся в научной проработке в полевых условиях, мы можем отметить стеклянные браслеты времен Киевской Руси XI-XII веков, арбалетные стрелы XIV века, огниво XVI века", — отметил Виктор Ветров.

Кроме того, отмечается, что исследователи обнаружили уникальные древние мушкетные шары и пуговицы XVII века.

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