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На скільки впав рівень води у Каховському водосховищі за добу, — Укргідроенерго

11 червня 2023 09:28
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Що відомо про рівень води Каховському водосховищі 11 червня
Каховське водосховище після підриву ГЕС. Фото: Укрінформ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Вода в Каховському водосховищі через підрив ГЕС продовжує падати. За останню добу рівень води знизився на понад метр.

Про це повідомляє Укргідроенерго

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Деталі

Відомо, що станом на 08:00 ранку, 11 червня, рівень води в Каховському водосховищі в районі Нікополя становить 9,35 метра. 

За добу рівень води знизився на понад метр, а від моменту підриву більше ніж на 7 метрів.

"Водночас рівень води в Дніпрі на позначці Херсон становить 4,18 метра. За добу показник знизився на 0,54 м", — йдеться у повідомленні. 

Також зазначають, що середній показник відпливу води становить 4-5 сантиметрів на годину. Це пов'язують зі зменшенням тиску водосховища. Але ситуацію важко прогнозувати, і вона потребує подальшого контролю. 

 Водночас фахівці докладають зусиль, щоб збалансувати енергосистему, а також забезпечити людей питною водою. 

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Каховське водосховище 11 червня. Фото: ДСНС України

Нагадаємо, раніше ми писали, що після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС у мережі почали ширитися чутки, що це може згубно вплинути на функціонування Запорізької АЕС. Однак в Енергоатомі попередили, що компанія створила алгоритм дій у тому випадку, якщо вода для охолодження реакторів стане дефіцитною.

 

 

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