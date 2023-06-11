Що відомо про рівень води Каховському водосховищі 11 червня

Каховське водосховище після підриву ГЕС. Фото: Укрінформ

Вода в Каховському водосховищі через підрив ГЕС продовжує падати. За останню добу рівень води знизився на понад метр.

Про це повідомляє Укргідроенерго.

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Відомо, що станом на 08:00 ранку, 11 червня, рівень води в Каховському водосховищі в районі Нікополя становить 9,35 метра.

За добу рівень води знизився на понад метр, а від моменту підриву більше ніж на 7 метрів.

"Водночас рівень води в Дніпрі на позначці Херсон становить 4,18 метра. За добу показник знизився на 0,54 м", — йдеться у повідомленні.

Також зазначають, що середній показник відпливу води становить 4-5 сантиметрів на годину. Це пов'язують зі зменшенням тиску водосховища. Але ситуацію важко прогнозувати, і вона потребує подальшого контролю.

Водночас фахівці докладають зусиль, щоб збалансувати енергосистему, а також забезпечити людей питною водою.

Каховське водосховище 11 червня. Фото: ДСНС України

Нагадаємо, раніше ми писали, що після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС у мережі почали ширитися чутки, що це може згубно вплинути на функціонування Запорізької АЕС. Однак в Енергоатомі попередили, що компанія створила алгоритм дій у тому випадку, якщо вода для охолодження реакторів стане дефіцитною.