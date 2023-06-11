Что известно об уровне воды Каховском водохранилище 11 июня

Каховское водохранилище после взрыва ГЭС. Фото: Укринформ

Вода в Каховском водохранилище из-за подрыва ГЭС продолжает падать. За последние сутки уровень воды снизился более чем на метр.

Об этом сообщает Укргидроэнерго.

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Известно, что на 08:00 утра 11 июня уровень воды в Каховском водохранилище в районе Никополя составляет 9,35 метра.

За сутки уровень воды снизился более чем на метр, а с момента подрыва более чем на 7 метров.

"В то же время уровень воды в Днепре на отметке Херсона составляет 4,18 метра. За сутки показатель снизился на 0,54 м", — говорится в сообщении.

Также отмечают, что средний показатель отлива воды составляет 4-5 сантиметров в час. Это связывают с уменьшением давления водохранилища. Но ситуацию трудно прогнозировать, и она нуждается в дальнейшем контроле.

В то же время специалисты прилагают усилия, чтобы сбалансировать энергосистему, а также обеспечить людей питьевой водой.

Каховское водохранилище 11 июня. Фото: ГСЧС Украины

Напомним, ранее мы писали, что после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС в сети начали распространяться слухи, что это может губительно повлиять на функционирование Запорожской АЭС. Однако в Энергоатоме предупредили, что компания создала алгоритм действий в том случае, если вода для охлаждения реакторов станет дефицитной.