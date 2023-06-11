Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow На сколько упал уровень воды в Каховском водохранилище за сутки, — Укргидроэнерго arrow

На сколько упал уровень воды в Каховском водохранилище за сутки, — Укргидроэнерго

11 июня 2023 09:28
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Что известно об уровне воды Каховском водохранилище 11 июня
Каховское водохранилище после взрыва ГЭС. Фото: Укринформ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Вода в Каховском водохранилище из-за подрыва ГЭС продолжает падать. За последние сутки уровень воды снизился более чем на метр.

Об этом сообщает Укргидроэнерго.

Читайте также:

Подробности

Известно, что на 08:00 утра 11 июня уровень воды в Каховском водохранилище в районе Никополя составляет 9,35 метра.

За сутки уровень воды снизился более чем на метр, а с момента подрыва более чем на 7 метров.

"В то же время уровень воды в Днепре на отметке Херсона составляет 4,18 метра. За сутки показатель снизился на 0,54 м", — говорится в сообщении.

Также отмечают, что средний показатель отлива воды составляет 4-5 сантиметров в час. Это связывают с уменьшением давления водохранилища. Но ситуацию трудно прогнозировать, и она нуждается в дальнейшем контроле.

В то же время специалисты прилагают усилия, чтобы сбалансировать энергосистему, а также обеспечить людей питьевой водой.

null
Каховское водохранилище 11 июня. Фото: ГСЧС Украины

Напомним, ранее мы писали, что после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС в сети начали распространяться слухи, что это может губительно повлиять на функционирование Запорожской АЭС. Однако в Энергоатоме предупредили, что компания создала алгоритм действий в том случае, если вода для охлаждения реакторов станет дефицитной.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас