Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow На Вінниччині очікується друга хвиля захворюваності через гепатит А arrow

На Вінниччині очікується друга хвиля захворюваності через гепатит А

21 листопада 2023 19:42
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
На Вінниччині очікується друга хвиля захворюваності через гепатит А
Медикиня в інфекційній лікарні. Ілюстративне фото: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Ситуація зі спалахом гепатиту А на Вінниччині залишається стабільною. Однак епідеміологи попереджають, що існують ризики другої хвилі захворюваності. 

Про це повідомила заступниця директора департаменту охорони здоров’я та реабілітації Вінницької ОВА Тетяна Бондаренко.

Читайте також:

Захворюваність на гепатит А зростає

"Останні два тижні ми спостерігаємо плато щодо захворюваності. Однак це не свідчить про те, що гепатит А пішов на спад. Зараз саме той період, коли, за прогнозами епідеміологів та лікарів, може бути ще одна хвиля захворюваності", — підкреслила спікерка.

В установі зазначають: від початку спалаху до 21 листопада на Вінниччині зареєстрували 350 захворювань. За останню добу в області зафіксували 4 нових випадки. Наразі шпиталізовано 34 пацієнтів, з яких 9 — діти.

"Маємо одного важкого пацієнта. Це 50-річний пацієнт, який уже місяць перебуває у лікарні. Він має багато супутніх патологій. Під спостереженням сімейних лікарів перебуває 516 контактних осіб у домашніх осередках", — розповіла Тетяна Бондаренко. 

Нагадаємо, що раніше гепатит А вже був помічений на Волині. Ба більше, вірус дістався й Київщини: випадок захворювання був зафіксований у Броварах. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

Чи продають українцям гуманітарку — як перевірити іноземні медичні препарати в аптеках - 80x80

Чи продають українцям гуманітарку — як перевірити іноземні медичні препарати в аптеках

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Актуальне по темі