На Вінниччині очікується друга хвиля захворюваності через гепатит А

Медикиня в інфекційній лікарні. Ілюстративне фото: УНІАН

Ситуація зі спалахом гепатиту А на Вінниччині залишається стабільною. Однак епідеміологи попереджають, що існують ризики другої хвилі захворюваності.

Про це повідомила заступниця директора департаменту охорони здоров’я та реабілітації Вінницької ОВА Тетяна Бондаренко.

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Захворюваність на гепатит А зростає

"Останні два тижні ми спостерігаємо плато щодо захворюваності. Однак це не свідчить про те, що гепатит А пішов на спад. Зараз саме той період, коли, за прогнозами епідеміологів та лікарів, може бути ще одна хвиля захворюваності", — підкреслила спікерка.

В установі зазначають: від початку спалаху до 21 листопада на Вінниччині зареєстрували 350 захворювань. За останню добу в області зафіксували 4 нових випадки. Наразі шпиталізовано 34 пацієнтів, з яких 9 — діти.

"Маємо одного важкого пацієнта. Це 50-річний пацієнт, який уже місяць перебуває у лікарні. Він має багато супутніх патологій. Під спостереженням сімейних лікарів перебуває 516 контактних осіб у домашніх осередках", — розповіла Тетяна Бондаренко.

Нагадаємо, що раніше гепатит А вже був помічений на Волині. Ба більше, вірус дістався й Київщини: випадок захворювання був зафіксований у Броварах.