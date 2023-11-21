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В Винницкой области ожидается вторая волна заболеваемости из-за гепатита А

21 ноября 2023 19:42
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Винницкой области ожидается вторая волна заболеваемости из-за гепатита А
Медик в инфекционной больнице. Иллюстративное фото: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Ситуация со вспышкой гепатита А в Винницкой области остается стабильной. Однако эпидемиологи предупреждают, что существуют риски второй волны заболеваемости.

Об этом сообщила заместитель директора департамента здравоохранения и реабилитации Винницкой ОВА Татьяна Бондаренко.

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"Последние две недели мы наблюдаем плато по заболеваемости. Однако это не свидетельствует о том, что гепатит А пошел на убыль. Сейчас как раз тот период, когда, по прогнозам эпидемиологов и врачей, может быть еще одна волна заболеваемости", — подчеркнула спикер.

В учреждении отмечают: с начала вспышки до 21 ноября в Винницкой области зарегистрировали 350 заболеваний. За последние сутки в области зафиксировали 4 новых случая. В настоящее время госпитализированы 34 пациента, среди которых 9 детей.

"У нас есть один тяжелый пациент. Это 50-летний пациент, который уже месяц находится в больнице. У него много сопутствующих патологий. Под наблюдением семейных врачей находится 516 контактных лиц в домашних очагах", — рассказала Татьяна Бондаренко.

Напомним, что ранее гепатит А уже был замечен на Волыни. Более того, вирус добрался и до Киевской области: случай заболевания зафиксирован в Броварах. 

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