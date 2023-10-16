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Нагородження воїнів та посилення української ППО: головне зі звернення Зеленського

16 жовтня 2023 22:01
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Нагородження воїнів та посилення української ППО: головне зі звернення Зеленського
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент України Володимир Зеленський під час свого вечірнього звернення заявив, що держава працює зараз над тим, аби наші воїни мали більше ППО. За його словами, таким чином буде посилено захист міст для збереження життя.

Відповідне звернення опубліковане в його соцмережах.

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Допомога від партнерів

"Усе це разом зберігає нашу стійкість. Усе це разом додає Україні сили. І я вдячний кожному з наших партнерів — усім, хто допомагає. Усім, чиї програми підтримки довгострокові. Усім, хто розуміє, що це — марафон, і в марафоні треба увесь час тримати правильний темп, розраховувати сили й бачити, чітко бачити, що завершенням дистанції має бути перемога", — наголосив глава держави.

Відзнака воїнів

Також Зеленський візначив українських військових, а саме:

  • воїнів 110-ї окремої механізованої бригади,
  • бійців "Сімдесятдевʼятки" ДШВ,
  • артилеристів 55-ї бригади.

"Дякую, хлопці, за вашу потужність! За саме таке знищення російських окупантів, яке потрібне Україні. А ще — десантники 82-ї окремої бригади та воїни 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ. Я дякую вам за відвагу та вашу ефективність у наступальних діях. Кожен наш крок важливий. Кожна ворожа втрата має сенс", — зазначив Президент.

Окремо він подякував і українській розвідці, а саме спецпідрозділу "Кракен" ГУР МО, які обороняють позиції в Куп'янському районі. 

Нагородження захисників

Крім того, глава держави підписав укази щодо відзначення військовослужбовців державними нагородами. 

"За увесь час цієї війни — повномасштабної війни — вже понад 60 тисяч українців і українок були нагороджені за участь у боях заради держави. Це справді повномасштабна сміливість. Відвага, чиє коріння — у характері нашого народу. В характері, який не здається. В характері, який переможе. Обовʼязково", — запевнив Зеленський. 

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський попередив українців про можливі ракетні удари Росії по енергосистемі нашої держави. За його словами, такі ворожі обстріли з наближенням зими стануть частішими.

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