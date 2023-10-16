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Награждение воинов и усиление украинской ПВО: главное с обращения Зеленского

16 октября 2023 22:01
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Награждение воинов и усиление украинской ПВО: главное с обращения Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего вечернего обращения заявил, что государство работает сейчас над тем, чтобы наши воины имели больше ПВО. По его словам, таким образом будет усилена защита городов для сохранения жизни.

Соответствующее обращение опубликовано в соцсетях.

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Помощь от партнеров

"Все это вместе сохраняет нашу устойчивость. Все это вместе придает Украине силы. И я благодарен каждому из наших партнеров — всем, кто помогает. Всем, чьи программы поддержки долгосрочные. Всем, кто понимает, что это — марафон, и в марафоне надо все время держать правильный темп, рассчитывать силы и видеть, четко видеть, что завершением дистанции должна быть победа", — подчеркнул глава государства.

Благодарность воинам

Также Зеленский поблагодарил украинских военных, а именно:

  • воинов 110-й отдельной механизированной бригады,
  • бойцов "Семьдесятдевятки" ДШВ,
  • артиллеристов 55-й бригады

"Спасибо, ребята, за вашу мощность! За именно такое уничтожение российских оккупантов, которое нужно Украине. А еще — десантники 82-й отдельной бригады и воины 148-й отдельной артиллерийской бригады ДШВ. Я благодарю вас за отвагу и вашу эффективность в наступательных действиях. Каждый наш шаг важен. Каждая вражеская потеря имеет смысл", — отметил Президент.

Отдельно он поблагодарил и украинскую разведку, а именно спецподразделения "Кракен" ГУР МО, которые обороняют позиции в Купянском районе.

Награждение защитников

Кроме того, глава государства подписал указы о награждении военнослужащих государственными наградами.

"За все время этой войны — полномасштабной войны — уже более 60 тысяч украинцев и украинок были награждены за участие в боях ради государства. Это действительно полномасштабная смелость. Отвага, чьи корни — в характере нашего народа. В характере, который не сдается. В характере, который победит. Обязательно", — заверил Зеленский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский предупредил украинцев о возможных ракетных ударах России по энергосистеме нашего государства. По его словам, такие вражеские обстрелы с приближением зимы участятся.

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