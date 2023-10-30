Нардеп заявив, що в Україні можуть виключати світло навіть без атак РФ
Планові відключення електроенергії в Україні можуть розпочатися вже у листопаді без російських атак. В країні є розуміння, як намагатися вберегти всю спільну енергосистему від загального блекауту.
Про це повідомив народний депутат, член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк для "Телеграфу".
Відключення світла в Україні
За словами нардепа, обмеження з великою ймовірністю будуть навіть у тому випадку, якщо російські окупанти не здійснюватимуть атак.
"Завдяки тому, що сьогодні залишається сонячна погода, нас рятують сонячні панелі. Сонячні електростанції дають генерацію, і нам це дає можливість не тільки забезпечувати себе, а навіть в денні години експортувати електроенергію в Європу. В нічний час теж, внаслідок того, що ми мало споживаємо, у нас є деякий профіцит", — зазначив Нагорняк.
Він розповів, що з великою ймовірністю з середини листопада Україна матиме дефіцит електроенергії. За словами Нагорняка, його не можна перекрити навіть імпортом.
Член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг каже, що російські обстріли в Україні очікують по балансуючим потужностями.
"Якщо обстрілюватимуть підстанції "Укренерго" і енергетики не будуть швидко встигати їх лагодити, то існує навіть ймовірність локальних блекаутів. Я думаю, що йдеться саме про локальні блекаути, регіональні відключення там, де будуть прильоти. Вже є розуміння, як намагатися вберегти всю загальну українську енергосистему від загального блекауту. Але локальні можуть бути, і з великою ймовірністю потрібно до цього готуватися", — додав Нагорняк.
Нагадаємо, в Україні одній з категорій споживачів подаватимуть електричну енергію безперебійно під час можливих відключень. Кабінет міністрів знову надав такі преференції для споживачів, які одержують її з-за кордону.
Також ми писали, очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, що наразі енергосистема України стабільна, адже немає масштабних атак з боку Російської Федерації. Якщо все буде і надалі так продовжуватись, то Україні не загрожує блекаут.
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