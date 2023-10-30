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Нардеп заявил, что в Украине могут выключать свет даже без атак РФ

30 октября 2023 10:45
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Нардеп заявил, что в Украине могут выключать свет даже без атак РФ
Блэкаут в Киеве. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Плановые отключения электроэнергии в Украине могут начаться уже в ноябре без российских атак. В стране есть понимание, как пытаться уберечь всю общую энергосистему от общего блэкаута.

Об этом сообщил народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк для "Телеграфа".

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По словам нардепа, ограничения с большой вероятностью будут даже в том случае, если российские оккупанты не будут совершать атак.

"Благодаря тому, что сегодня остается солнечная погода, нас спасают солнечные панели. Солнечные электростанции дают генерацию, и нам это дает возможность не только обеспечивать себя, а даже в дневные часы экспортировать электроэнергию в Европу. В ночное время тоже, вследствие того, что мы мало потребляем, у нас есть некоторый профицит", — отметил Нагорняк.

Он рассказал, что с большой вероятностью с середины ноября в Украины будет дефицит электроэнергии. По словам Нагорняка, его нельзя перекрыть даже импортом.

Член парламентского Комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам говорит, что российские обстрелы в Украине ожидают по балансирующим мощностям.

"Если будут обстреливать подстанции "Укрэнерго" и энергетики не будут быстро успевать их чинить, то существует даже вероятность локальных блэкаутов. Я думаю, что речь идет именно о локальных блэкаутах, региональных отключениях там, где будут прилеты. Уже есть понимание, как пытаться уберечь всю общую украинскую энергосистему от общего блэкаута. Но локальные могут быть, и с большой вероятностью нужно к этому готовиться", — добавил Нагорняк.

Напомним, в Украине одной из категорий потребителей будут подавать электрическую энергию бесперебойно во время возможных отключений. Кабинет министров снова предоставил такие преференции для потребителей, получающих ее из-за границы.

Также мы писали, что глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, что сейчас энергосистема Украины стабильная, ведь нет масштабных атак со стороны Российской Федерации. Если все будет и дальше так продолжаться, то Украине не грозит блэкаут.

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