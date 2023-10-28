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В "Укренерго" розповіли, чи вдасться уникнути блекаута

28 жовтня 2023 00:01
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В "Укренерго" розповіли, чи вдасться уникнути блекаута
Керівник "Укренерго" Володимир Кудрицький. Фото: Facebook
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Наразі енергосистема України стабільна, адже немає масштабних атак з боку Російської Федерації. Якщо все буде і надалі так продовжуватись, то Україні не загрожує блекаут.

Про це розповів очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький.

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Необхідно підсилити спроможності електростанцій

Кудрицький також додав, що підприємствам і обʼєктам критичної інфраструктури варто подбати про себе на випадок, якщо росіяни відновлять обстріли. Те ж стосується й власників домогосподарств.

"Зараз нам потрібно використати час, що залишився, щоб наростити перш за все спроможності електростанцій виробляти електричну енергію, щоб покрити споживання, яке буде збільшуватись під час холодів", — додав Кудрицький.

Раніше ми повідомляли, що Міністр енергетики Герман Галущенко закликає громадян України запасатись генераторами на зиму. При цьому, зі свого боку, міністерство робитиме все для того, щоб ця техніка не знадобилася.

Нагадуємо, що із наближенням зими українські підприємці купують прилади для генерації електроенергії на випадок відключення світла для безперебійної роботи бізнесу. Однак повинні пам'ятати, що за перевищення норми зберігання обсягів пального для генераторів передбачені штрафи.

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