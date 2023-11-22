Нардепи завалили поправками законопроєкт про медичний канабіс

Лікар-лаборант з екстрактом медичного канабісу. Ілюстративне фото: Pinterest

У Верховній Раді заблокували законопроєкт про легалізацію медичного канабісу в Україні. До нього завдяки опонентам внесли 882 поправки.

Про це повідомила нардепка від фракції "Голос" Ольга Стефанішина.

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"Ми зробили так, щоби він запрацював одразу, як Кабмін ухвалить всю підзаконку, і пацієнти вже наступного року могли отримати ліки та втамувати свій біль", — пояснила Стефанишина.

За словами політикині, врахували "найбільш притомні" правки, але 226 правок, які складають третину, заблокували законопроєкт. Стефанишина заявляє, що вони належать партії "Батьківщина", яку очолює Юлія Тимошенко, яка виступає проти легалізації. Вона додає: в "Батьківщині" погрожують ставити правки на врахування, аби виснажити залу і позбавити закон голосів.

Нардепка від "Голосу" Ольга Стефанішина. Джерело: Facebook

"Це понад 400 хвилин часу роботи Ради, а по факту два дні абсолютно безглуздого спектаклю: коли правки ставлять на голосування, просто щоби тягнути час і не дати закону пройти залу", — написала депутатка.

Пост Стефанішиної. Джерело: Facebook

Нагадаємо, що раніше Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування додатково вніс правки до другого читання законопроєкту про медичний канабіс. Його особисто рекомендував ухвалити якомога швидше президент України Володимир Зеленський.