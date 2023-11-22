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Нардепы завалили поправками законопроект о медицинском каннабисе

22 ноября 2023 21:50
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Нардепы завалили поправками законопроект о медицинском каннабисе
Врач-лаборант с экстрактом медицинского каннабиса. Иллюстративное фото: Pinterest
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Верховной Раде заблокировали законопроект о легализации медицинского каннабиса в Украине. В него благодаря оппонентам внесли 882 поправки.

Об этом сообщила нардеп от фракции "Голос" Ольга Стефанишина.

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"Мы сделали так, чтобы он заработал сразу, как Кабмин примет всю подзаконку, и пациенты уже в следующем году могли получить лекарства и утолить свою боль", — пояснила Стефанишина.

По словам политика, учли "самые сознательные" правки, но 226 правок, составляющих треть, заблокировали законопроект. Стефанишина заявляет, что они принадлежат партии "Батьківщина", которую возглавляет Юлия Тимошенко, выступающая против легализации. Она добавляет: в "Батьківщині" грозят ставить правки на учет, чтобы изнурить зал и лишить закон голосов.

Нардепы завалили поправками законопроект о медицинском каннабисе
Нардепка от "Голоса" Ольга Стефанишина. Источник: Facebook

"Это более 400 минут работы Рады, а по факту два дня абсолютно бессмысленного спектакля: когда правки ставят на голосование, просто чтобы тянуть время и не дать закону пройти зал", — написала депутат.

Нардепы завалили поправками законопроект о медицинском каннабисе
Пост Стефанишиной. Источник: Facebook

Напомним, что ранее Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования дополнительно внес поправки ко второму чтению законопроекта о медицинском каннабисе. Его лично рекомендовал принять как можно скорее президент Украины Владимир Зеленский.

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