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Обстріл Краматорська: поранення отримали шестеро людей

2 лютого 2023 15:59
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Обстріл Краматорська 2 лютого: влада повідомила про постраждалих та показала фото наслідків
Наслідки ракетного удару по Краматорську 2 лютого
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Внаслідок сьогоднішнього ракетного удару по Краматорську шестеро людей отримали поранення. Пошкоджено житлові будинки у центрі міста. 

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, а також пресслужба офісу генпрокурора. 

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Наслідки атаки

Кириленко зазначив, що сьогодні вдень росіяни знову вдарили по центру міста: цього разу — двома ракетами. Внаслідок обстрілу пошкоджено 13 двоповерхівок, три чотириповерхівки, дитячу поліклініку та школу, гаражі та автівки. 

"На місці чергового російського злочину працюють правоохоронці, рятувальники, комунальні служби. Допомагають людям мінімізувати шкоду, завдану окупантами. Але! Окупанти не залишать у спокої Донеччину, аж поки ми не виженемо їх геть з нашої землі. До того часу всі цивільні повинні евакуюватися з області — це питання життя і смерті", — зазначив посадовець.

Обстріл Краматорська 2 лютого

Обстріл Краматорська 2 лютого

Обстріл Краматорська 2 лютого

Обстріл Краматорська 2 лютого

Згодом у Офісі генпрокурора уточнили дані щодо кількості постраждалих та руйнувань. У відомстві заявили, що шестеро людей отримали поранення через черговий обстріл окупантами Краматорська. 

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). 

"За даними слідства, 2 лютого 2023 року окупаційні війська рф з використанням зенітно-ракетного комплексу С-300 здійснили обстріл м. Краматорська. Снаряди загарбників розірвалися біля багатоквартирних будинків та гаражів. В результаті обстрілу четверо чоловіків та двоє жінок отримали поранення різного ступеню тяжкості. Постраждалі доставлені до міської лікарні, їм надається кваліфікована медична допомога", — зазначається у повідомленні. 

Руйнувань зазнали 16 будинків, вісім автомобілів, вісім гаражів та дитяча лікарня.  

Нічна атака по Краматорську

Пізно ввечері 1 лютого росія вчинила черговий терористичний акт — окупанти завдали ракетного удару по житловому будинку у Краматорську Донецької області.

Внаслідок цього зруйновано з четвертого по перший поверхи чотириповерхового житлового будинку в межах одного під’їзду. Також зайнялися припарковані поруч автомобілі. 

Наразі відомо, що внаслідок нічної атаки рф по Краматорську загинуло троє цивільних осіб.

Нагадаємо, раніше у поліції повідомили, що протягом доби 1 лютого ворог здійснив 14 вогневих атак по території Донецької області. Знищено та пошкоджено 43 цивільних об’єкти — 13 житлових будинків, профілакторій, складські приміщення, господарчі споруди, будівлю ферми, магазин, гаражі, автомобілі, могили. 

Також повідомлялося, що 2 лютого росія завдала нового ракетного удару по центру Краматорська. 

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