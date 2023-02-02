Обстрел Краматорска 2 февраля: власти сообщили о пострадавших и показали фото последствий

Последствия ракетного удара по Краматорску 2 февраля

В результате сегодняшнего ракетного удара по Краматорску шесть человек получили ранения. Повреждены жилые дома в центре города.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, а также пресс-служба Офиса генпрокурора.

Последствия атаки

Кириленко отметил, что сегодня днем россияне снова ударили по центру города: на этот раз – двумя ракетами. В результате обстрела повреждены 13 двухэтажек, три четырехэтажки, детская поликлиника и школа, гаражи и автомобили.

"На месте очередного российского преступления работают правоохранители, спасатели, коммунальные службы. Помогают людям минимизировать ущерб, причиненный оккупантами. Но! Оккупанты не оставят в покое Донбасс, пока мы не выгоним их прочь с нашей земли. К тому времени все гражданские должны эвакуироваться из нашей земли. К тому времени все гражданские должны эвакуироваться из области – это вопрос жизни и смерти", — отметил чиновник.

Через некоторое время в Офисе генпрокурора уточнили данные о количестве пострадавших и разрушениях. В ведомстве заявили, что шесть человек получили ранения из-за очередного обстрела оккупантами Краматорска.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

"По данным следствия, 2 февраля 2023 года оккупационные войска россии с использованием зенитно-ракетного комплекса С-300 совершили обстрел г. Краматорска. Снаряды захватчиков разорвались возле многоквартирных домов и гаражей. В результате обстрела четверо мужчин и две женщины получили ранения разной степени. Пострадавшие доставлены в городскую больницу, им предоставляется квалифицированная медицинская помощь", — отмечается в сообщении.

Разрушения получили 16 домов, восемь автомобилей, восемь гаражей и детская больница.

Ночная атака по Краматорску

Поздним вечером 1 февраля россия совершила очередной террористический акт — оккупанты нанесли ракетный удар по жилому дому в Краматорске Донецкой области.

В результате разрушены с четвертого по первый этажи четырехэтажного жилого дома в пределах одного подъезда. Также занялись припаркованные рядом автомобили.

Известно, что в результате ночной атаки рф по Краматорску погибли трое гражданских.

Напомним, ранее в полиции сообщили, что в течение суток 1 февраля враг совершил 14 огневых атак по территории Донецкой области. Уничтожены и повреждены 43 гражданских объекта — 13 жилых домов, профилакторий, складские помещения, хозяйственные постройки, здание фермы, магазин, гаражи, автомобили, могилы.

Также сообщалось, что 2 февраля россия нанесла новый ракетный удар по центру Краматорска.