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Обстрел Одессы, инцидент в Канаде и встреча Зеленского с Киссинджером: эфир Новини.LIVE

25 сентября 2023 18:00
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Валерия Пержун
редактор
Обстрел Одессы, инцидент в Канаде и встреча Зеленского с Киссинджером: эфир Новини.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Эфир в Новини.LIVE посетил политолог Вадим Карасев. Во время прямой трансляции эксперт поделится мнением по поводу ночной атаки Одесской области, встречи Зеленского с Киссинджером и нового политического скандала в Канаде.

Смотрите эфир Новини.LIVE в 18:00 по ссылке.

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Эфир Новини.LIVE с Вадимом Карасевым

Ночью 25 сентября РФ атаковала Одесщину, применив "Калибры", "Ониксы" и "Шахеды". Днем Владимир Зеленский встретился с 56-м государственным секретарем, известным политиком и дипломатом Генри Киссинджером. А в Канаде тем временем разразился политический скандал: что случилось и при чем здесь Зеленский? Эти темы будут обсуждаться с политологом Вадимом Карасевым.

Напомним, Канада извинилась за чествование ветерана дивизии СС "Галичина".

В то же время Одесса приходит в себя после мощных ночных обстрелов.

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