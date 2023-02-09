Обстріли Херсонщини: за добу 8 лютого загинуло троє людей

Російські загарбники продовжують тероризувати жителів Херсонщини

Російські окупанти протягом минулої доби 39 разів атакували Херсонську область. Загарбники били з артилерії, РСЗВ та мінометів. Троє людей загинули.

Про це йдеться у повідомленні Херсонської обласної військової адміністрації.

Наслідки обстрілів

"Херсон армія рф атакувала шість разів — гатили по житлових кварталах міста. Ворожі снаряди поцілили в дитячий центр реабілітації та житлові будинки", — йдеться в повідомленні.

В ОВА додали, що минулої доби в Херсонській області через російські обстріли загинули три людини, чотири жителі області отримали поранення різного ступеня тяжкості.

"Серед постраждалих — 15-річний хлопець. Він отримав легку контузію, тож лікарі надали йому допомогу на місці події", — додали в адміністрації.

Додамо, що за попередню добу, 7 лютого, російські загарбники 29 разів атакували територію Херсонської області. Окупанти обстрілювали цивільні об'єкти з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БМП.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Херсоні зараз проживає 60 тисяч людей із 300 тисяч, які тут мешкали до 24 лютого 2022 року. Близько 100 тисяч людей виїхало під час окупації та після початку обстрілів.

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський раніше розповів, що для обстрілів Херсонщини ворог часто використовує ствольну артилерію, РСЗВ, мінометні системи, на деяких локаціях танкові обстріли. Часто у людей є буквально секунди на те, щоб зреагувати на обстріл. Тому, за його словами, збільшення кількості укриттів не вирішать проблему.