Обстрелы Херсонщины: за сутки 8 февраля погибли три человека

Российские захватчики продолжают терроризировать жителей Херсонщины

Российские оккупанты за прошедшие сутки 39 раз атаковали Херсонскую область. Захватчики избивали из артиллерии, РСЗО и минометов. Три человека погибли.

Об этом говорится в сообщении Херсонской областной военной администрации.

Последствия обстрелов

"Херсон армия рф атаковала шесть раз — били по жилым кварталам города. Вражеские снаряды попали в детский центр реабилитации и жилые дома", — говорится в сообщении.

В ОВА добавили, что за прошедшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов погибли три человека, четыре жителя области получили ранения разной степени тяжести.

"Среди пострадавших — 15-летний парень. Он получил легкую контузию, поэтому врачи оказали ему помощь на месте происшествия", — добавили в администрации.

Добавим, что за предыдущие сутки, 7 февраля, российские захватчики 29 раз атаковали территорию Херсонской области. Оккупанты обстреливали гражданские объекты из артиллерии, РСЗО, минометов, танков и БМП.

Напомним, ранее стало известно, что в Херсоне сейчас проживает 60 тысяч человек из 300 тысяч, проживавших здесь до 24 февраля 2022 года. Около 100 тысяч человек уехали во время оккупации и после начала обстрелов.

Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский ранее рассказал, что для обстрелов Херсонщины враг часто использует ствольную артиллерию, РСЗО, минометные системы, на некоторых локациях танковые обстрелы. Часто у людей есть буквально секунды, чтобы среагировать на обстрел. Поэтому, по его словам, увеличение количества укрытий не решат проблему.