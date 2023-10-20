Олена Зеленська з представниками Google обговорили спільні проєкти

Перша леді Олена Зеленська та віцепрезидентка з питань взаємодії з органами державної влади та державної політики Google Аннетте Кребер-Ріель. Фото: Олена Зеленська\Telegram

Олена Зеленська зустрілася з представниками Google в Україні. На зустрічі, зокрема, перша леді запропонувала компанії нові спільні проєкти, серед яких — створення онлайн-бібліотеки психологічної допомоги.

Про це повідомила Олена Зеленська.

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Зустріч першої леді та представників Google

За словами першої леді, в Україну з візитом прибули Аннетта Кробер-Ріль та Патрік Ворнкінг.

"Була рада вітати представників Google Аннетте Кробер-Ріль, віцепрезидентку з питань взаємодії з органами державної влади та державної політики, і Патріка Ворнкінга, віцепрезидента з питань Центральної та Східної Європи, під час їхнього першого візиту до України", — написала Зеленська.

Перша леді відзначила, що Google — одна з перших компанія, яка застосувала санкції проти країни-агресора РФ та призупинила рекламу. Натомість, розширила кіберзахист для українських акаунтів, держресурсів і ЗМІ.

Запити Google від українських відомств

На зустрічі Олена Зеленська передала представникам компанії запити від українських відомств. Зокрема:

важливість правильно позначати на Google-мапах Крим і відображати мапу України відповідно до кордонів 1991 року;

на YouTube автоматичні рекомендації для українських користувачів мають бути українськими.

Спільні проєкти

Окрім цього, Зеленська запропонувала створити проєкт щодо ментального здоров'я. Йдеться про створення онлайн-бібліотеки психологічної допомоги.

"Також запропонувала нові спільні починання. У межах третього Саміту перших леді та джентльменів ми з’ясували, що метальне здоров’я належить до п’яти найголовніших викликів для світу. Було б корисно створити онлайн-бібліотеку психологічної допомоги", — написала Зеленська.

Також перша леді запропонувала створити віртуальні виставки в музеях.

"Коли українські культурні памʼятки під загрозою нищення, цифровізувати їх і познайомити з ними світ — надважливе завдання. Разом із Google хотіли б запровадити віртуальні виставки в наших музеях", — додала перша леді.

Зустріч першої леді та представників компанії. Фото: Олена Зеленська\Telegram

Зустріч першої леді та представників компанії. Фото: Олена Зеленська\Telegram

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача. Своїм Указом глава держави вивів зі складу Ставки Ігоря Танцюру та Сергія Круга.

Додамо, 19 жовтня Зеленський у вечірньому зверненні подякував уряду США за підтримку України.