Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Олена Зеленська з представниками Google обговорили спільні проєкти arrow

Олена Зеленська з представниками Google обговорили спільні проєкти

20 жовтня 2023 13:08
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Олена Зеленська з представниками Google обговорили спільні проєкти
Перша леді Олена Зеленська та віцепрезидентка з питань взаємодії з органами державної влади та державної політики Google Аннетте Кребер-Ріель. Фото: Олена Зеленська\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Олена Зеленська зустрілася з представниками Google в Україні. На зустрічі, зокрема, перша леді запропонувала компанії нові спільні проєкти, серед яких — створення онлайн-бібліотеки психологічної допомоги.

Про це повідомила Олена Зеленська. 

Читайте також:

Зустріч першої леді та представників Google

За словами першої леді, в Україну з візитом прибули Аннетта Кробер-Ріль та Патрік Ворнкінг. 

"Була рада вітати представників Google Аннетте Кробер-Ріль, віцепрезидентку з питань взаємодії з органами державної влади та державної політики, і Патріка Ворнкінга, віцепрезидента з питань Центральної та Східної Європи, під час їхнього першого візиту до України", — написала Зеленська. 

Перша леді відзначила, що Google — одна з перших компанія, яка застосувала санкції проти країни-агресора РФ та призупинила рекламу. Натомість, розширила кіберзахист для українських акаунтів, держресурсів і ЗМІ.

Запити Google від українських відомств

 На зустрічі Олена Зеленська передала представникам компанії запити від українських відомств. Зокрема:

  • важливість правильно позначати на Google-мапах Крим і відображати мапу України відповідно до кордонів 1991 року;
  • на YouTube автоматичні рекомендації для українських користувачів мають бути українськими.

Спільні проєкти

Окрім цього, Зеленська запропонувала створити проєкт щодо ментального здоров'я. Йдеться про створення онлайн-бібліотеки психологічної допомоги.

"Також запропонувала нові спільні починання. У межах третього Саміту перших леді та джентльменів ми з’ясували, що метальне здоров’я належить до п’яти найголовніших викликів для світу. Було б корисно створити онлайн-бібліотеку психологічної допомоги", — написала Зеленська. 

Також перша леді запропонувала створити віртуальні виставки в музеях. 

"Коли українські культурні памʼятки під загрозою нищення, цифровізувати їх і познайомити з ними світ — надважливе завдання. Разом із Google хотіли б запровадити віртуальні виставки в наших музеях", — додала перша леді. 

Представники Google в Україні
Зустріч першої леді та представників компанії. Фото: Олена Зеленська\Telegram
Представники Google в Україні
Зустріч першої леді та представників компанії. Фото: Олена Зеленська\Telegram

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача. Своїм Указом глава держави вивів зі складу Ставки Ігоря Танцюру та Сергія Круга.

Додамо, 19 жовтня Зеленський у вечірньому зверненні подякував уряду США за підтримку України.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

None

Атаки ЗС РФ на Харків, навчання в метро та життя в прифронтовому місті. Ефір Новини.LIVE

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

15:34 Вчені нарешті з'ясували, що насправді ховається всередині Місяця: це офіційно

Актуальне по темі