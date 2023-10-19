Зеленський обговорив з Байденом далекобійне посилення України

Володимир Зеленський. Фото: Telergram

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом. Він подякував йому за надання ракет ATACMS.

Про це голова держави написав у Telegram.

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Що сказав президент

"Провів розмову з президентом США Джозефом Байденом та подякував йому за ефективне виконання наших нещодавніх оборонних домовленостей. Українців дуже надихнуло отримання ракет ATACMS, а наші воїни успішно застосовують їх на полі бою", — пише президент.

Також, за словами Зеленського, вони обговорили подальше посилення українських далекобійних спроможностей. Глава держави також відзначив візит до Києва спецпредставниці США з економічного відновлення Пенні Пріцкер.

"Подякував також за плідний візит спецпредставниці США, пані Пенні Пріцкер, під час якого ми розпочали продуктивні переговори щодо шляхів використання заморожених російських активів", — додає голова держави.

Формула миру та вступ до ЄС

Також Зеленський розповів Байдену про нещодавній закон про політично значущих осіб, ухвалений українським парламентом для просування реформ та початку переговорів про вступ до ЄС. А також відзначив візит американського президента до Ізраїлю "з метою пошуку миру та захисту життів цивільних людей".

"Ми також обговорили наступні спільні кроки у просуванні Формули миру. Я привітав рішення США надіслати свого представника на наступну зустріч радників на Мальті наприкінці цього місяця", — підсумував президент України.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський підписав закон про збільшення фінансування оборонного сектору України. Також глава держави провів телефонну розмову з генеральним секретарем ООН Антоніу Гуттерішем.