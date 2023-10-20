Елена Зеленская с представителями Google обсудили совместные проекты
Елена Зеленская встретилась с представителями Google в Украине. На встрече, в частности, первая леди предложила компании новые общие проекты, среди которых создание онлайн-библиотеки психологической помощи.
Об этом сообщила Елена Зеленская.
Встреча первой леди и представителей Google
По словам первой леди, в Украину с визитом прибыли Аннетте Кробер-Риль и Патрик Ворнкинг.
"Была рада приветствовать представителей Google Аннетте Кробер-Риль, вице-президента по вопросам взаимодействия с органами государственной власти и государственной политики, и Патрика Ворнкинга, вице-президента по вопросам Центральной и Восточной Европы, во время их первого визита в Украину", — написала Зеленская.
Первая леди отметила, что Google — одна из первых компания, которая применила санкции против страны-агрессора РФ и приостановила рекламу. Вместо этого расширила киберзащиту для украинских аккаунтов, госресурсов и СМИ.
Запросы Google от украинских ведомств
На встрече Елена Зеленская передала представителям компании запросы от украинских ведомств. В частности:
- важность правильно обозначать на Google-картах Крым и отображать карту Украины в соответствии с границами 1991 года;
- на YouTube автоматические рекомендации для украинских пользователей должны быть украинскими.
Совместные проекты
Кроме этого, Зеленская предложила создать проект по ментальному здоровью. Речь идет о создании онлайн-библиотеки психологической помощи.
"Также предложила новые общие начинания. В рамках третьего саммита первых леди и джентльменов мы выяснили, что металлическое здоровье относится к пяти главным вызовам для мира. Было бы полезно создать онлайн-библиотеку психологической помощи", — написала Зеленская.
Также первая леди предложила создать виртуальную выставку в музеях.
"Когда украинские культурные памятники под угрозой уничтожения, цифровизировать их и познакомить с ними мир — важнейшая задача. Вместе с Google хотели бы ввести виртуальные выставки в наших музеях", — добавила первая леди.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Ставки Верховного Главнокомандующего. Своим указом глава государства вывел из состава Ставки Игоря Танцура и Сергея Круга.
Добавим, 19 октября Зеленский в вечернем обращении поблагодарил правительство США за поддержку Украины.
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