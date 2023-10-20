Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Елена Зеленская с представителями Google обсудили совместные проекты arrow

Елена Зеленская с представителями Google обсудили совместные проекты

20 октября 2023 13:08
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Елена Зеленская с представителями Google обсудили совместные проекты
Первая леди Елена Зеленская и вице-президент по вопросам взаимодействия с органами государственной власти и государственной политики Google Аннетте Кребер-Риэль. Фото: Елена Зеленская\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Елена Зеленская встретилась с представителями Google в Украине. На встрече, в частности, первая леди предложила компании новые общие проекты, среди которых создание онлайн-библиотеки психологической помощи.

Об этом сообщила Елена Зеленская.

Читайте также:

Встреча первой леди и представителей Google

По словам первой леди, в Украину с визитом прибыли Аннетте Кробер-Риль и Патрик Ворнкинг.

"Была рада приветствовать представителей Google Аннетте Кробер-Риль, вице-президента по вопросам взаимодействия с органами государственной власти и государственной политики, и Патрика Ворнкинга, вице-президента по вопросам Центральной и Восточной Европы, во время их первого визита в Украину", — написала Зеленская.

Первая леди отметила, что Google — одна из первых компания, которая применила санкции против страны-агрессора РФ и приостановила рекламу. Вместо этого расширила киберзащиту для украинских аккаунтов, госресурсов и СМИ.

Запросы Google от украинских ведомств

На встрече Елена Зеленская передала представителям компании запросы от украинских ведомств. В частности:

  • важность правильно обозначать на Google-картах Крым и отображать карту Украины в соответствии с границами 1991 года;
  • на YouTube автоматические рекомендации для украинских пользователей должны быть украинскими.

Совместные проекты

Кроме этого, Зеленская предложила создать проект по ментальному здоровью. Речь идет о создании онлайн-библиотеки психологической помощи.

"Также предложила новые общие начинания. В рамках третьего саммита первых леди и джентльменов мы выяснили, что металлическое здоровье относится к пяти главным вызовам для мира. Было бы полезно создать онлайн-библиотеку психологической помощи", — написала Зеленская.

Также первая леди предложила создать виртуальную выставку в музеях.

"Когда украинские культурные памятники под угрозой уничтожения, цифровизировать их и познакомить с ними мир — важнейшая задача. Вместе с Google хотели бы ввести виртуальные выставки в наших музеях", — добавила первая леди.

Представители Google в Украине
Встреча первой леди и представителей компании. Фото: Елена Зеленская\Telegram
Представители Google в Украине
Встреча первой леди и представителей компании. Фото: Елена Зеленская\Telegram

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Ставки Верховного Главнокомандующего. Своим указом глава государства вывел из состава Ставки Игоря Танцура и Сергея Круга.

Добавим, 19 октября Зеленский в вечернем обращении поблагодарил правительство США за поддержку Украины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

None

Атаки ВС РФ на Харьков, обучение в метро и жизнь в прифронтовом городе. Эфир Новини.LIVE

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

15:34 Ученые выяснили, что на самом деле скрывается внутри Луны: это официально

Актуальное по теме