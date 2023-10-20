Елена Зеленская с представителями Google обсудили совместные проекты

Первая леди Елена Зеленская и вице-президент по вопросам взаимодействия с органами государственной власти и государственной политики Google Аннетте Кребер-Риэль. Фото: Елена Зеленская\Telegram

Елена Зеленская встретилась с представителями Google в Украине. На встрече, в частности, первая леди предложила компании новые общие проекты, среди которых создание онлайн-библиотеки психологической помощи.

Об этом сообщила Елена Зеленская.

Читайте также:

Встреча первой леди и представителей Google

По словам первой леди, в Украину с визитом прибыли Аннетте Кробер-Риль и Патрик Ворнкинг.

"Была рада приветствовать представителей Google Аннетте Кробер-Риль, вице-президента по вопросам взаимодействия с органами государственной власти и государственной политики, и Патрика Ворнкинга, вице-президента по вопросам Центральной и Восточной Европы, во время их первого визита в Украину", — написала Зеленская.

Первая леди отметила, что Google — одна из первых компания, которая применила санкции против страны-агрессора РФ и приостановила рекламу. Вместо этого расширила киберзащиту для украинских аккаунтов, госресурсов и СМИ.

Запросы Google от украинских ведомств

На встрече Елена Зеленская передала представителям компании запросы от украинских ведомств. В частности:

важность правильно обозначать на Google-картах Крым и отображать карту Украины в соответствии с границами 1991 года;

на YouTube автоматические рекомендации для украинских пользователей должны быть украинскими.

Совместные проекты

Кроме этого, Зеленская предложила создать проект по ментальному здоровью. Речь идет о создании онлайн-библиотеки психологической помощи.

"Также предложила новые общие начинания. В рамках третьего саммита первых леди и джентльменов мы выяснили, что металлическое здоровье относится к пяти главным вызовам для мира. Было бы полезно создать онлайн-библиотеку психологической помощи", — написала Зеленская.

Также первая леди предложила создать виртуальную выставку в музеях.

"Когда украинские культурные памятники под угрозой уничтожения, цифровизировать их и познакомить с ними мир — важнейшая задача. Вместе с Google хотели бы ввести виртуальные выставки в наших музеях", — добавила первая леди.

Встреча первой леди и представителей компании. Фото: Елена Зеленская\Telegram

Встреча первой леди и представителей компании. Фото: Елена Зеленская\Telegram

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Ставки Верховного Главнокомандующего. Своим указом глава государства вывел из состава Ставки Игоря Танцура и Сергея Круга.

Добавим, 19 октября Зеленский в вечернем обращении поблагодарил правительство США за поддержку Украины.