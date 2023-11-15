Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Перескладання іспитів для водіїв — ЦПД спростували черговий фейк від РФ arrow

Перескладання іспитів для водіїв — ЦПД спростували черговий фейк від РФ

15 листопада 2023 17:35
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Перескладання іспитів для водіїв — ЦПД спростували черговий фейк від РФ
Автоінструктори в автошколі. Ілюстративне фото: Google
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Центрі протидії дезінформації попередили українців про черговий фейк, який шириться соцмережами. Йдеться про фейковий сюжет від телеканалу 1+1 про нібито необхідність повторного складання іспитів для водіїв.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Читайте також:

Спростування фейку

Згідно з даними, у ТikTok набирає популярності фейковий сюжет буцімто від телеканалу "1+1" про перескладання іспитів для водіїв, які отримали посвідчення до 2022 року. Фальшивий сюжет повідомляє, що у водіїв, які не підтвердять свої категорії повторним складанням іспитів, конфіскують автомобілі. Фейк наголошує, що нові правила вже діють у деяких українських областях.

Застереження від ЦПД. Джерело: Telegram

"Верифікувавши це повідомлення в МВС, Центр повідомляє, що воно не відповідає дійсності. Наразі жодного законодавчого акту з цього приводу зареєстровано та ухвалено не було. Окрім цього, усі ухвалені постанови діють по всій території країни, а не в окремих регіонах", — йдеться у повідомленні.

Як пояснили у ЦПД, мета цього сюжету — збентежити та дезінформувати українців, а також створити негативний імідж сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ. Засоби створення та джерело розгону чергового фейку наразі з'ясовує кіберполіція. 

Нагадаємо, що раніше росіяни почали поширювати черговий фейк про кількість загиблих бійців ЗСУ. Також вони не так давно оприлюднили черговий фейк про головкома ЗСУ Валерія Залужного, де той закликав українських бійців здійняти збройний заколот проти президента України Володимира Зеленського. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Актуальне по темі