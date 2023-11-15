Перескладання іспитів для водіїв — ЦПД спростували черговий фейк від РФ

Автоінструктори в автошколі. Ілюстративне фото: Google

В Центрі протидії дезінформації попередили українців про черговий фейк, який шириться соцмережами. Йдеться про фейковий сюжет від телеканалу 1+1 про нібито необхідність повторного складання іспитів для водіїв.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Читайте також:

Спростування фейку

Згідно з даними, у ТikTok набирає популярності фейковий сюжет буцімто від телеканалу "1+1" про перескладання іспитів для водіїв, які отримали посвідчення до 2022 року. Фальшивий сюжет повідомляє, що у водіїв, які не підтвердять свої категорії повторним складанням іспитів, конфіскують автомобілі. Фейк наголошує, що нові правила вже діють у деяких українських областях.

Застереження від ЦПД. Джерело: Telegram

"Верифікувавши це повідомлення в МВС, Центр повідомляє, що воно не відповідає дійсності. Наразі жодного законодавчого акту з цього приводу зареєстровано та ухвалено не було. Окрім цього, усі ухвалені постанови діють по всій території країни, а не в окремих регіонах", — йдеться у повідомленні.

Як пояснили у ЦПД, мета цього сюжету — збентежити та дезінформувати українців, а також створити негативний імідж сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ. Засоби створення та джерело розгону чергового фейку наразі з'ясовує кіберполіція.

Нагадаємо, що раніше росіяни почали поширювати черговий фейк про кількість загиблих бійців ЗСУ. Також вони не так давно оприлюднили черговий фейк про головкома ЗСУ Валерія Залужного, де той закликав українських бійців здійняти збройний заколот проти президента України Володимира Зеленського.