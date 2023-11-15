Пересдача экзаменов для водителей — ЦПД опровергли очередной фейк от РФ

Автоинструкторы в автошколе. Иллюстративное фото: пресс-служба Благотворительного фонда Бориса Колесникова

В Центре противодействия дезинформации предупредили украинцев об очередном фейке, который распространяется соцсетями. Речь идет о фейковом сюжете от телеканала 1+1, о якобы необходимости повторной сдачи экзаменов для водителей.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

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Опровержение фейка

Согласно данным, в ТikTok набирает популярность фейковый сюжет якобы от телеканала 1+1 о пересдаче экзаменов для водителей, получивших удостоверение до 2022 года. Фальшивый сюжет сообщает, что у водителей, которые не подтвердят свои категории повторной сдачей экзаменов, конфискуют автомобили. Фейк отмечает, что новые правила уже действуют в некоторых украинских областях.

Предостережение от ЦПД. Источник: Telegram

"Верифицировав это сообщение в МВД, Центр сообщает, что оно не соответствует действительности. Пока никакого законодательного акта по этому поводу зарегистрировано и принято не было. Кроме того, все принятые постановления действуют по всей территории страны, а не в отдельных регионах", — говорится в сообщении.

Как пояснили в ЦПД, цель этого сюжета — смутить и дезинформировать украинцев, а также создать негативный имидж сервисных центров Министерства внутренних дел. Средства создания и источник разгона очередного фейка выясняет киберполиция.

Напомним, ранее россияне начали распространять очередной фейк о количестве погибших бойцов ВСУ. Также они недавно обнародовали очередной фейк о главкоме ВСУ Валерии Залужном, где тот призвал украинских бойцов поднять вооруженный мятеж против президента Украины Владимира Зеленского.