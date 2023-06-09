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Підрив Каховської ГЕС: названо суму збитків нацпарку "Нижньодніпровський"

9 червня 2023 07:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Підрив Каховської ГЕС: названо суму збитків нацпарку "Нижньодніпровський"
Зруйнована Каховська ГЕС. Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Внаслідок підриву Каховської ГЕС у Херсонській області нацпарку "Нижньодніпровський" завдано збитків на масштабну суму. Йдеться про 46 550 000 000 гривень.

Про це розповів міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

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Збитки нацпарку "Нижньодніпровський"

Стрілець повідомив, що вода затопила землі Смарагдової мережі та Рамсарські угіддя. Внаслідок підриву ГЕС постраждав весь видовий склад флори та фауни НПП. За його словами, деякі види можуть повністю зникнути.

"Через підняття рівня води на 3,5 метри на близько 80 тис. га майже усі острови на території нацпарку "Нижньодніпровський" опинилися під водою (≈50). Інтенсивність підтоплення зменшується, але вода ще прибуває. Спостерігаються зсуви, перенесення водою продуктів руйнування порід", — розповів Стрілець.

Він зазначив, що шкоди зазнали понад 1016 видів рослин парку. За словами Стрільця, серед тварин, які можуть загинути, є: 

  • кабан;
  • лань олень благородний;
  • козуля;
  • заєць-русак;
  • фазан;
  • бобер;
  • ондатра.

До того ж можливе значне погіршення якості води.

"Усі відомства Міндовкілля 24/7 працюють над фіксацією та ліквідацією шкоди довкіллю через терористичні дії Росії", — додав Стрілець.

Последствия подрыва Каховской ГЭС
Наслідки підриву Каховської ГЕС для нацпарку "Нижньодніпровський". Фото: facebook.com/ruslan.strelets

Нагадаємо, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.

Також ми писали, що станом на вечір четверга, 8 червня, у Каховському водосховищі рівень води впав до "мертвої точки", а саме знизився до позначки 12,5 м. З водосховища вже неможливий водозабір.

Додамо, у мережі з’явилося свіже відео з Херсонської області, зняте в районі колишньої Каховської ГЕС. Як можна побачити, від самої гідроелектростанції майже нічого не залишилося.

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