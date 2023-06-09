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Подрыв Каховской ГЭС: названа сумма ущерба нацпарку "Нижнеднепровский"

9 июня 2023 07:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Подрыв Каховской ГЭС: названа сумма ущерба нацпарку "Нижнеднепровский"
Разрушенная Каховская ГЭС. Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В результате подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области нацпарку "Нижнеднепровский" нанесен ущерб на масштабную сумму. Речь идет о 46 550 000 000 гривен.

Об этом рассказал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

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Ущерб нацпарку "Нижнеднепровский"

Стрелец сообщил, что вода затопила земли Изумрудной сети и Рамсарские угодья. В результате подрыва ГЭС пострадал весь видовой состав флоры и фауны НПП. По его словам, некоторые виды могут полностью исчезнуть.

"Из-за поднятия уровня воды на 3,5 метра на около 80 тыс. га почти все острова на территории нацпарка "Нижнеднепровский" оказались под водой (≈50). Интенсивность подтопления уменьшается, но вода еще прибывает. Наблюдаются сдвиги, перенос водой продуктов разрушения пород", — рассказал Стрелец.

Он отметил, что ущерб был нанесен более 1016 видам растений парка. По словам Стрельца, среди животных, которые могут погибнуть, есть:

  • кабан;
  • лань олень благородный;
  • косуля;
  • заяц-русак;
  • фазан;
  • бобер;
  • ондатра.

К тому же, возможно значительное ухудшение качества воды.

"Все ведомства Минприроды 24/7 работают над фиксацией и ликвидацией ущерба окружающей среде из-за террористических действий России", — добавил Стрелец.

Последствия подрыва Каховской ГЭС
Последствия взрыва Каховской ГЭС для нацпарка "Нижнеднепровский". Фото: facebook.com/ruslan.strelets

Напомним, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

Также мы писали, что на вечер четверга, 8 июня, в Каховском водохранилище уровень воды упал до "мертвой точки", а именно снизился до отметки 12,5 м. Из водохранилища уже невозможен водозабор.

Добавим, в сети появилось свежее видео с Херсонской области, снятое в районе бывшей Каховской ГЭС. Как можно увидеть, от самой гидроэлектростанции почти ничего не осталось.

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