Подрыв Каховской ГЭС не повлиял на стабильную работу энергосистемы, — Укрэнерго

Разрушенная Каховская ГЭС. Фото: Reuters

Подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС в Херсонской области и вызванные этим разрушения не повлияли на работу энергосистемы Украины. "Укрэнерго" и "Укргидроэнерго" контролируют ситуацию. В настоящее время проводится оценка рисков.

Об этом сообщает Укрэнерго.

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С первых дней полномасштабной российской агрессии против Украины гидроэлектростанция была оккупирована и заминирована. С ней была потеряна технологическая связь. В Укрэнерго сообщили, что выдача мощности на подконтрольную территорию страны с нее не производилась.

Состояние энергосистемы Украины

"Сейчас производства электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей. Продолжается ремонтная кампания на многих электростанциях, поэтому в энергосистеме работает меньшее количество энергоблоков, которые производят электроэнергию. Поэтому в течение дня просим распределять использование электроэнергии и переносить пользование мощными приборами с вечерних часов на другие периоды суток", — говорится в сообщении.

В результате обстрелов оккупантов были повреждены сети облэнерго в Херсонской, Харьковской, Сумской и Донецкой областях. В Киевской области есть повреждения в сетях облэнерго в результате падения обломков вражеской цели. Новых повреждений в магистральных сетях нет.

Напомним, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

Также мы писали, что в результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

Добавим, вода из Каховского водохранилища затопила часть города Новая Каховка. Под водой оказался центр города-спутника взорванной россиянами Каховской ГЭС.