Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Подоляк рассказал, как Зеленский и Залужный реагируют на слухи о своем конфликте arrow

Подоляк рассказал, как Зеленский и Залужный реагируют на слухи о своем конфликте

12 ноября 2023 21:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Подоляк рассказал, как Зеленский и Залужный реагируют на слухи о своем конфликте
Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, что украинский лидер Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный относятся к слухам о своем конфликте с иронией. По его словам, они общаются каждый день.

Об этом Михаил Подоляк рассказал в интервью "24 каналу".

Читайте также:

Конфликт между Залужным и Зеленским

В сети распространяется информация, что между Зеленским и Залужным возник конфликт.

"Общение на уровне президент — главнокомандующий идет ежедневно — военные кабинеты, Ставки, селекторы по обеспечению, дополнительные мероприятия, касающиеся различных аспектов. На этом уровне у них идеальные отношения. И, соответственно, они с иронией воспринимают, когда говорят "вот они не общаются", — рассказал Подоляк.

Напомним, российские хакеры создали очередное дипфейк-видео с участием Валерия Залужного. В нем главнокомандующий ВСУ "призывает" украинских бойцов поднять мятеж против президента Украины Владимира Зеленского.

Также мы писали, что министр обороны Украины Рустем Умеров отреагировал на заявление нардепа от "Европейской солидарности" Владимира Арьева об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Он сравнил депутата с российскими пропагандистами.

Добавим, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что статья главкома ВСУ Валерия Залужного требует изменение подхода для обеспечения войск. Также он подчеркнул, что у Банковой и Генштаба есть синхронизированная позиция ведения боевых действий.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

В каком состоянии сейчас самые крупные винодельни Херсонщины - 80x80

В каком состоянии сейчас самые крупные винодельни Херсонщины

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Актуальное по теме