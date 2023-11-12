Подоляк рассказал, как Зеленский и Залужный реагируют на слухи о своем конфликте

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. Фото: ОП

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, что украинский лидер Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный относятся к слухам о своем конфликте с иронией. По его словам, они общаются каждый день.

Об этом Михаил Подоляк рассказал в интервью "24 каналу".

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В сети распространяется информация, что между Зеленским и Залужным возник конфликт.

"Общение на уровне президент — главнокомандующий идет ежедневно — военные кабинеты, Ставки, селекторы по обеспечению, дополнительные мероприятия, касающиеся различных аспектов. На этом уровне у них идеальные отношения. И, соответственно, они с иронией воспринимают, когда говорят "вот они не общаются", — рассказал Подоляк.

Напомним, российские хакеры создали очередное дипфейк-видео с участием Валерия Залужного. В нем главнокомандующий ВСУ "призывает" украинских бойцов поднять мятеж против президента Украины Владимира Зеленского.

Также мы писали, что министр обороны Украины Рустем Умеров отреагировал на заявление нардепа от "Европейской солидарности" Владимира Арьева об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Он сравнил депутата с российскими пропагандистами.

Добавим, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что статья главкома ВСУ Валерия Залужного требует изменение подхода для обеспечения войск. Также он подчеркнул, что у Банковой и Генштаба есть синхронизированная позиция ведения боевых действий.