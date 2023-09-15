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Потужні вибухи в Вінницькій області: регіон під атакою БпЛА

15 вересня 2023 06:23
оновлено: 06:29
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Потужні вибухи в Вінницькій області: регіон під атакою БпЛА
Дим після вибуху підіймається в ранкове небо. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Ворог намагається завдати удару по Вінницькій області сьогодні, 15 вересня. Зараз в регіоні гримлять потужні вибухи, однак небезпека атаки триває.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 06:25. Потужні вибухи лунають у вінницькій області. Перед цим повідомляли про загрозу безпілотників у цьому регіоні.

Оновлено 06:28. Повітряна тривога нестримно шириться на Захід. Повітряні сили повідомляють про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА в Житомирській та Тернопільській областях.

Мапа повітряних тривога в Україні сьогодні 15 вересня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлюється...

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