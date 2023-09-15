Потужні вибухи в Вінницькій області: регіон під атакою БпЛА

Дим після вибуху підіймається в ранкове небо. Фото: google.com

Ворог намагається завдати удару по Вінницькій області сьогодні, 15 вересня. Зараз в регіоні гримлять потужні вибухи, однак небезпека атаки триває.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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