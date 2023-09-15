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Мощные взрывы в Винницкой области: регион под атакой БпЛА

15 сентября 2023 06:23
обновлено: 06:29
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Мощные взрывы в Винницкой области: регион под атакой БпЛА
Дым после взрыва поднимается в утреннее небо. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Враг пытается нанести удар по Винницкой области сегодня, 15 сентября. Сейчас в регионе гремят мощные взрывы, однако опасность атаки продолжается.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 06:25. Мощные взрывы раздаются в винницкой области. До этого сообщали об угрозе беспилотников в этом регионе.

Обновлено 06:28. Воздушная тревога стремительно распространяется на Запад. Воздушные силы сообщают об угрозе применения врагом ударных БПЛА в Житомирской и Тернопольской областях.

Карта воздушных тревога в Украине сегодня 15 сентября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновляется...

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