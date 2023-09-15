Мощные взрывы в Винницкой области: регион под атакой БпЛА

Дым после взрыва поднимается в утреннее небо. Фото: google.com

Враг пытается нанести удар по Винницкой области сегодня, 15 сентября. Сейчас в регионе гремят мощные взрывы, однако опасность атаки продолжается.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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